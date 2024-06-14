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NBC сообщил о примирении Хантера Байдена и бывшего адвоката Трампа
NBC сообщил о примирении Хантера Байдена и бывшего адвоката Трампа - 14.06.2024, ПРАЙМ
NBC сообщил о примирении Хантера Байдена и бывшего адвоката Трампа
Иск сына президента США Хантера Байдена против бывшего адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани в связи с предполагаемыми нарушениями, связанными с доступом к... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T07:23+0300
2024-06-14T07:23+0300
2024-06-14T07:24+0300
политика
хантер байден
иск
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Иск сына президента США Хантера Байдена против бывшего адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани в связи с предполагаемыми нарушениями, связанными с доступом к данным его ноутбука, окончился примирением сторон, передает телеканал NBC. Осенью прошлого года Хантер Байден обвинил Джулиани и его юриста Роберта Костелло в нарушении законов о кибермошенничестве и доступе к данным. По заявлению сына президента, Джулиани и Костелло манипулировали данными с его "устройств или платформ хранения".Вчера же, в четверг, защитники всех трех участников дела представили соглашение, из которого следует, что Хантер Байден отказывается от иска. В соответствии с законами США, участники соглашения оплатят свои судебные издержки из собственных карманов.Как напоминает телеканал, исковое требование предусматривало возмещение ущерба на сумму свыше $75 тыс, оплату услуг адвокатов и прочие компенсации. Осенью 2020 года New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес сына президента, в которых упоминалось, что Хантер Байден представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. По заявлению Дональда Трампа, за лоббистскую работу по "продаже" доступа к Джону Байдену его сын получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена в ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских в штате Делавэр.
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хантер байден, иск
Политика, Хантер Байден, иск
NBC сообщил о примирении Хантера Байдена и бывшего адвоката Трампа
NBC: Хантер Байден и бывший адвокат Трампа примирились по делу о ноутбуке
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Иск сына президента США Хантера Байдена против бывшего адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани в связи с предполагаемыми нарушениями, связанными с доступом к данным его ноутбука, окончился примирением сторон, передает телеканал NBC.
Осенью прошлого года Хантер Байден обвинил Джулиани и его юриста Роберта Костелло в нарушении законов о кибермошенничестве и доступе к данным. По заявлению сына президента, Джулиани и Костелло манипулировали данными с его "устройств или платформ хранения".
Вчера же, в четверг, защитники всех трех участников дела представили соглашение, из которого следует, что Хантер Байден отказывается от иска. В соответствии с законами США, участники соглашения оплатят свои судебные издержки из собственных карманов.
Как напоминает телеканал, исковое требование предусматривало возмещение ущерба на сумму свыше $75 тыс, оплату услуг адвокатов и прочие компенсации.
Байдена признали виновным в США по всем трем пунктам обвинения
Осенью 2020 года New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес сына президента, в которых упоминалось, что Хантер Байден представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. По заявлению Дональда Трампа, за лоббистскую работу по "продаже" доступа к Джону Байдену его сын получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена в ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских в штате Делавэр.