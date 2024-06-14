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На неделе яйца подешевели, а цены на картофель продолжили расти

На неделе яйца подешевели, а цены на картофель продолжили расти - 14.06.2024, ПРАЙМ

На неделе яйца подешевели, а цены на картофель продолжили расти

Цены на картофель в России выросли на 8,9%, а цена на куриные яйца снизилась на 1,5% на неделе с 4 по 10 июня, следует из материалов Росстата. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T19:16+0300

2024-06-14T19:16+0300

2024-06-14T19:16+0300

экономика

цены на продукты

яйца

картофель

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Цены на картофель в России выросли на 8,9%, а цена на куриные яйца снизилась на 1,5% на неделе с 4 по 10 июня, следует из материалов Росстата. Капуста, по данным статистического ведомства, в период с 4 по 10 июня подешевела в России на 3,8%, цены на помидоры также снизились на 3%. При этом плодоовощная продукция в целом за указанный период подорожала на 0,7%. Выросли цены на свеклу - на 3,1%, яблоки - на 2,2%, лук репчатый - на 1,2%, морковь - на 1,1%. Снизились цены на маргарин и крупу гречневую (-0,3%), баранину (-0,2%), свинину, творог, муку пшеничную и вермишель (-0,1%). "За период с 4 по 10 июня 2024 года цены изменились: на сахар-песок и хлеб ржаной +0,5%, колбасы вареные, смеси сухие молочные для детского питания и хлеб пшеничный +0,4%, рыбу мороженую, масло сливочное, консервы мясные и овощные для детского питания, макаронные изделия и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%, говядину, колбасы полукопченые и варено-копченые, сосиски, сардельки, молоко стерилизованное, масло подсолнечное, пшено и печенье +0,2%, сметану, чай черный и водку +0,1%", - говорится в документе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цены на продукты, яйца, картофель