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NYT раскрыло пункт соглашения с США, который смущает Киев
NYT раскрыло пункт соглашения с США, который смущает Киев - 14.06.2024, ПРАЙМ
NYT раскрыло пункт соглашения с США, который смущает Киев
Украинские власти беспокоятся о пункте договора о безопасности между Киевом и Вашингтоном, по которому Белый дом может расторгнуть его, сообщает американская... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T22:48+0300
2024-06-14T22:48+0300
2024-06-14T22:48+0300
политика
украина
сша
гарантии безопасности
соглашение
расторжение договора
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Украинские власти беспокоятся о пункте договора о безопасности между Киевом и Вашингтоном, по которому Белый дом может расторгнуть его, сообщает американская газета New York Times.Владимир Зеленский и президент США Джо Байден 13 июня на саммите G7 подписали соглашение о безопасности. Документ не содержит никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Украины. Он также не включает каких-либо денежных обязательств для американской стороны. "Но больше Зеленского беспокоит то, что Байден... может оказаться в последний раз на саммите G7. И под мелким шрифтом соглашения о безопасности... скрывается пункт: "Любая из сторон может расторгнуть настоящее соглашение, направив письменное уведомление по дипломатическим каналам", — указывается в материале статьи. Автор публикации напоминает, что именно такой строчкой в соглашении в свое время воспользовался бывший американский лидер Дональд Трамп в отношении соглашения с Ираном, от которого он отказался в 2018 году. По информации New York Times, Владимир Зеленский переживает, что договор может "не пережить итогов американских" выборов.Ранее президент России Владимир Путин назвал "блефом" соглашение США и Украины о безопасности. По его словам, договор ничтожен, все конструкции могут рассыпаться.
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украина, сша, гарантии безопасности, соглашение, расторжение договора
Политика, УКРАИНА, США, гарантии безопасности, соглашение, расторжение договора
NYT раскрыло пункт соглашения с США, который смущает Киев
NYT: Киев беспокоит пункт расторжения договора с Вашингтоном о безопасности
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Украинские власти беспокоятся о пункте договора о безопасности между Киевом и Вашингтоном, по которому Белый дом может расторгнуть его, сообщает американская газета New York Times.
Владимир Зеленский и президент США Джо Байден 13 июня на саммите G7 подписали соглашение о безопасности. Документ не содержит никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Украины. Он также не включает каких-либо денежных обязательств для американской стороны.
"Но больше Зеленского беспокоит то, что Байден... может оказаться в последний раз на саммите G7. И под мелким шрифтом соглашения о безопасности... скрывается пункт: "Любая из сторон может расторгнуть настоящее соглашение, направив письменное уведомление по дипломатическим каналам", — указывается в материале статьи.
Захарова прокомментировала подписание соглашения между США и Украиной
Автор публикации напоминает, что именно такой строчкой в соглашении в свое время воспользовался бывший американский лидер Дональд Трамп в отношении соглашения с Ираном, от которого он отказался в 2018 году. По информации New York Times, Владимир Зеленский переживает, что договор может "не пережить итогов американских" выборов.
Ранее президент России Владимир Путин назвал "блефом" соглашение США и Украины о безопасности. По его словам, договор ничтожен, все конструкции могут рассыпаться.