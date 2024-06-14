https://1prime.ru/20240614/punkt-849200560.html

NYT раскрыло пункт соглашения с США, который смущает Киев

NYT раскрыло пункт соглашения с США, который смущает Киев - 14.06.2024, ПРАЙМ

NYT раскрыло пункт соглашения с США, который смущает Киев

Украинские власти беспокоятся о пункте договора о безопасности между Киевом и Вашингтоном, по которому Белый дом может расторгнуть его, сообщает американская... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T22:48+0300

2024-06-14T22:48+0300

2024-06-14T22:48+0300

политика

украина

сша

гарантии безопасности

соглашение

расторжение договора

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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Украинские власти беспокоятся о пункте договора о безопасности между Киевом и Вашингтоном, по которому Белый дом может расторгнуть его, сообщает американская газета New York Times.Владимир Зеленский и президент США Джо Байден 13 июня на саммите G7 подписали соглашение о безопасности. Документ не содержит никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Украины. Он также не включает каких-либо денежных обязательств для американской стороны. "Но больше Зеленского беспокоит то, что Байден... может оказаться в последний раз на саммите G7. И под мелким шрифтом соглашения о безопасности... скрывается пункт: "Любая из сторон может расторгнуть настоящее соглашение, направив письменное уведомление по дипломатическим каналам", — указывается в материале статьи. Автор публикации напоминает, что именно такой строчкой в соглашении в свое время воспользовался бывший американский лидер Дональд Трамп в отношении соглашения с Ираном, от которого он отказался в 2018 году. По информации New York Times, Владимир Зеленский переживает, что договор может "не пережить итогов американских" выборов.Ранее президент России Владимир Путин назвал "блефом" соглашение США и Украины о безопасности. По его словам, договор ничтожен, все конструкции могут рассыпаться.

https://1prime.ru/20240614/soglashenie-849166410.html

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украина, сша, гарантии безопасности, соглашение, расторжение договора