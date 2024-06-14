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"Как прежде уже не будет". Путин заявил о стремительных изменениях в мире - 14.06.2024, ПРАЙМ
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"Как прежде уже не будет". Путин заявил о стремительных изменениях в мире
"Как прежде уже не будет". Путин заявил о стремительных изменениях в мире - 14.06.2024, ПРАЙМ
"Как прежде уже не будет". Путин заявил о стремительных изменениях в мире
Мир переживает стремительные изменения и уже не будет таким, как раньше. Об этом в рамках встречи с руководством МИД России заявил президент страны Владимир... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T12:32+0300
2024-06-14T13:20+0300
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Мир переживает стремительные изменения и уже не будет таким, как раньше. Об этом в рамках встречи с руководством МИД России заявил президент страны Владимир Путин."Мир стремительно меняется. Как прежде уже не будет. Ни в глобальной политике, ни в экономике, ни в технологической конкуренции", — отметил глава государства.Путин также подчеркнул, что все больше стран стремятся к укреплению суверенитета, самодостаточности и национальной идентичности. Особую роль в этом играют страны глобального Юга, Востока, Африки, и Латинской Америки.По словам российского лидера, существенные изменения в мире отражают культурно-цивилизационное многообразие, которое не может быть унифицировано, а на базе новой реальности формируются основы многополярного мироустройства.
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россия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин
12:32 14.06.2024 (обновлено: 13:20 14.06.2024)
 
"Как прежде уже не будет". Путин заявил о стремительных изменениях в мире

Путин: мир стремительно меняется и как прежде уже не будет

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
© POOL
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Мир переживает стремительные изменения и уже не будет таким, как раньше. Об этом в рамках встречи с руководством МИД России заявил президент страны Владимир Путин.
"Мир стремительно меняется. Как прежде уже не будет. Ни в глобальной политике, ни в экономике, ни в технологической конкуренции", — отметил глава государства.
Путин также подчеркнул, что все больше стран стремятся к укреплению суверенитета, самодостаточности и национальной идентичности. Особую роль в этом играют страны глобального Юга, Востока, Африки, и Латинской Америки.
По словам российского лидера, существенные изменения в мире отражают культурно-цивилизационное многообразие, которое не может быть унифицировано, а на базе новой реальности формируются основы многополярного мироустройства.
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