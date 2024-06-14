https://1prime.ru/20240614/putin-849172491.html

"Как прежде уже не будет". Путин заявил о стремительных изменениях в мире

"Как прежде уже не будет". Путин заявил о стремительных изменениях в мире - 14.06.2024, ПРАЙМ

"Как прежде уже не будет". Путин заявил о стремительных изменениях в мире

Мир переживает стремительные изменения и уже не будет таким, как раньше. Об этом в рамках встречи с руководством МИД России заявил президент страны Владимир... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T12:32+0300

2024-06-14T12:32+0300

2024-06-14T13:20+0300

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Мир переживает стремительные изменения и уже не будет таким, как раньше. Об этом в рамках встречи с руководством МИД России заявил президент страны Владимир Путин."Мир стремительно меняется. Как прежде уже не будет. Ни в глобальной политике, ни в экономике, ни в технологической конкуренции", — отметил глава государства.Путин также подчеркнул, что все больше стран стремятся к укреплению суверенитета, самодостаточности и национальной идентичности. Особую роль в этом играют страны глобального Юга, Востока, Африки, и Латинской Америки.По словам российского лидера, существенные изменения в мире отражают культурно-цивилизационное многообразие, которое не может быть унифицировано, а на базе новой реальности формируются основы многополярного мироустройства.

https://1prime.ru/20240607/briks-848972992.html

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россия, владимир путин