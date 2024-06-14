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Путин упрекнул Запад в высокомерном желании определять мироустройство - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Путин упрекнул Запад в высокомерном желании определять мироустройство
Путин упрекнул Запад в высокомерном желании определять мироустройство - 14.06.2024, ПРАЙМ
Путин упрекнул Запад в высокомерном желании определять мироустройство
Коллективный Запад во главе с США считает, что победил в холодной войне и может самостоятельно определять мировое устройство. Такое мнение в ходе встречи с... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T12:43+0300
2024-06-14T13:06+0300
политика
россия
сша
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Коллективный Запад во главе с США считает, что победил в холодной войне и может самостоятельно определять мировое устройство. Такое мнение в ходе встречи с руководством МИД России выразил президент страны Владимир Путин."Западные державы во главе США сочли, что они победили в холодной войне и вправе самостоятельно определять, как следует обустроить мир", — отметил глава государства.Он также упомянул, что проект расширения НАТО стал практическим выражением этой идеологии. Путин заметил, что Москва на любые вопросы относительного настоящего расширения получала только отговорки, в которых ее уверяли, что оно не направлено против российской стороны.Он подчеркнул, что "достаточно быстро стало ясно, что западная схема обеспечения безопасности в мире на самом деле не работает".Путин заключил, что "западная схема", которая якобы является единственной правильной, не справляется с обеспечением безопасности и процветания в Европе и мире.
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россия, сша, владимир путин
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин
12:43 14.06.2024 (обновлено: 13:06 14.06.2024)
 
Путин упрекнул Запад в высокомерном желании определять мироустройство

Путин: Запад и США сочли, что могут самостоятельно определять устройство мира

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Коллективный Запад во главе с США считает, что победил в холодной войне и может самостоятельно определять мировое устройство. Такое мнение в ходе встречи с руководством МИД России выразил президент страны Владимир Путин.
"Западные державы во главе США сочли, что они победили в холодной войне и вправе самостоятельно определять, как следует обустроить мир", — отметил глава государства.
Он также упомянул, что проект расширения НАТО стал практическим выражением этой идеологии. Путин заметил, что Москва на любые вопросы относительного настоящего расширения получала только отговорки, в которых ее уверяли, что оно не направлено против российской стороны.
Он подчеркнул, что "достаточно быстро стало ясно, что западная схема обеспечения безопасности в мире на самом деле не работает".
Путин заключил, что "западная схема", которая якобы является единственной правильной, не справляется с обеспечением безопасности и процветания в Европе и мире.
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