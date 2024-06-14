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Путин упрекнул Запад в высокомерном желании определять мироустройство
Путин упрекнул Запад в высокомерном желании определять мироустройство - 14.06.2024, ПРАЙМ
Путин упрекнул Запад в высокомерном желании определять мироустройство
Коллективный Запад во главе с США считает, что победил в холодной войне и может самостоятельно определять мировое устройство. Такое мнение в ходе встречи с... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T12:43+0300
2024-06-14T12:43+0300
2024-06-14T13:06+0300
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Коллективный Запад во главе с США считает, что победил в холодной войне и может самостоятельно определять мировое устройство. Такое мнение в ходе встречи с руководством МИД России выразил президент страны Владимир Путин."Западные державы во главе США сочли, что они победили в холодной войне и вправе самостоятельно определять, как следует обустроить мир", — отметил глава государства.Он также упомянул, что проект расширения НАТО стал практическим выражением этой идеологии. Путин заметил, что Москва на любые вопросы относительного настоящего расширения получала только отговорки, в которых ее уверяли, что оно не направлено против российской стороны.Он подчеркнул, что "достаточно быстро стало ясно, что западная схема обеспечения безопасности в мире на самом деле не работает".Путин заключил, что "западная схема", которая якобы является единственной правильной, не справляется с обеспечением безопасности и процветания в Европе и мире.
https://1prime.ru/20240613/nauka-849151694.html
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россия, сша, владимир путин
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин
Путин упрекнул Запад в высокомерном желании определять мироустройство
Путин: Запад и США сочли, что могут самостоятельно определять устройство мира
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Коллективный Запад во главе с США считает, что победил в холодной войне и может самостоятельно определять мировое устройство. Такое мнение в ходе встречи с руководством МИД России выразил президент страны Владимир Путин.
"Западные державы во главе США сочли, что они победили в холодной войне и вправе самостоятельно определять, как следует обустроить мир", — отметил глава государства.
Он также упомянул, что проект расширения НАТО стал практическим выражением этой идеологии. Путин заметил, что Москва на любые вопросы относительного настоящего расширения получала только отговорки, в которых ее уверяли, что оно не направлено против российской стороны.
Он подчеркнул, что "достаточно быстро стало ясно, что западная схема обеспечения безопасности в мире на самом деле не работает".
Путин заключил, что "западная схема", которая якобы является единственной правильной, не справляется с обеспечением безопасности и процветания в Европе и мире.
Путин заявил, что нужно поддерживать международное сотрудничество в науке