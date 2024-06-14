https://1prime.ru/20240614/putin-849174251.html
Проявился во всей красе: Путин раскрыл секрет дипломании НАТО
Проявился во всей красе: Путин раскрыл секрет дипломании НАТО - 14.06.2024, ПРАЙМ
Проявился во всей красе: Путин раскрыл секрет дипломании НАТО
НАТО обвиняет какую-либо страну и обрушивает на нее всю мощь, в этом состоит дипломатия альянса, заявил президент России Владимир Путин. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T12:49+0300
2024-06-14T12:49+0300
2024-06-14T12:49+0300
политика
нато
владимир путин
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. НАТО обвиняет какую-либо страну и обрушивает на нее всю мощь, в этом состоит дипломатия альянса, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в пятницу, 14 июня, встретился с руководством российского Министерства иностранных дел.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Уже тогда во всей красе проявился главный принцип дипломатии по-натовски. Глубоко порочный и бесплодный при решении сложных междоусобных конфликтов. А именно обвинить одну из сторон, которая им по каким-то причинам не очень нравится, обвинить во всех грехах и обрушить на нее всю политическую, информационную и военную мощь, экономические санкции и рестрикции", - сказал президент.Он пояснил, что Североатлантический альянс стремится усилить давление на государства, развитие которых хочет сдержать. Об этом, по словам Путина, говорит решение НАТО заниматься вопросами безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Глава государства подчеркнул, что ни одна страна в мире не застрахована от попадания под удар альянса. Он напомнил, что организация применяла одни и теже подходы в Ливии, Афганистане, Сирии, Ираке и других государствах."И они нигде не приносили ничего, кроме усугубления имеющихся проблем, поломанных судеб миллионов людей, разрушения целых государств, разрастания очагов гуманитарных и социальных бедствий, террористических анклавов", - добавил Путин.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
https://1prime.ru/20240614/portugaliya-849162011.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, владимир путин, мид
Политика, НАТО, Владимир Путин, МИД
Проявился во всей красе: Путин раскрыл секрет дипломании НАТО
Путин: дипломатия НАТО состоит в обвинении неугодных стран и обрушении на них всей мощи
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. НАТО обвиняет какую-либо страну и обрушивает на нее всю мощь, в этом состоит дипломатия альянса, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу, 14 июня, встретился с руководством российского Министерства иностранных дел.
"Уже тогда во всей красе проявился главный принцип дипломатии по-натовски. Глубоко порочный и бесплодный при решении сложных междоусобных конфликтов. А именно обвинить одну из сторон, которая им по каким-то причинам не очень нравится, обвинить во всех грехах и обрушить на нее всю политическую, информационную и военную мощь, экономические санкции и рестрикции", - сказал президент.
Он пояснил, что Североатлантический альянс стремится усилить давление на государства, развитие которых хочет сдержать. Об этом, по словам Путина, говорит решение НАТО заниматься вопросами безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Глава государства подчеркнул, что ни одна страна в мире не застрахована от попадания под удар альянса. Он напомнил, что организация применяла одни и теже подходы в Ливии, Афганистане, Сирии, Ираке и других государствах.
"И они нигде не приносили ничего, кроме усугубления имеющихся проблем, поломанных судеб миллионов людей, разрушения целых государств, разрастания очагов гуманитарных и социальных бедствий, террористических анклавов", - добавил Путин.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
Португалия войдет в новую коалицию из стран НАТО для поддержки Украины