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Проявился во всей красе: Путин раскрыл секрет дипломании НАТО

Проявился во всей красе: Путин раскрыл секрет дипломании НАТО - 14.06.2024, ПРАЙМ

Проявился во всей красе: Путин раскрыл секрет дипломании НАТО

НАТО обвиняет какую-либо страну и обрушивает на нее всю мощь, в этом состоит дипломатия альянса, заявил президент России Владимир Путин. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T12:49+0300

2024-06-14T12:49+0300

2024-06-14T12:49+0300

политика

нато

владимир путин

мид

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. НАТО обвиняет какую-либо страну и обрушивает на нее всю мощь, в этом состоит дипломатия альянса, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в пятницу, 14 июня, встретился с руководством российского Министерства иностранных дел.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Уже тогда во всей красе проявился главный принцип дипломатии по-натовски. Глубоко порочный и бесплодный при решении сложных междоусобных конфликтов. А именно обвинить одну из сторон, которая им по каким-то причинам не очень нравится, обвинить во всех грехах и обрушить на нее всю политическую, информационную и военную мощь, экономические санкции и рестрикции", - сказал президент.Он пояснил, что Североатлантический альянс стремится усилить давление на государства, развитие которых хочет сдержать. Об этом, по словам Путина, говорит решение НАТО заниматься вопросами безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Глава государства подчеркнул, что ни одна страна в мире не застрахована от попадания под удар альянса. Он напомнил, что организация применяла одни и теже подходы в Ливии, Афганистане, Сирии, Ираке и других государствах."И они нигде не приносили ничего, кроме усугубления имеющихся проблем, поломанных судеб миллионов людей, разрушения целых государств, разрастания очагов гуманитарных и социальных бедствий, террористических анклавов", - добавил Путин.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.

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нато, владимир путин, мид