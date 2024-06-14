https://1prime.ru/20240614/putin-849174470.html
Путин предостерег о точке невозврата для всего мира
Путин предостерег о точке невозврата для всего мира - 14.06.2024, ПРАЙМ
Путин предостерег о точке невозврата для всего мира
Эгоизм и высокомерие стран Запада привели к текущему положению дел, мир находится близко к точке невозврата, заявил на встрече с руководством МИД РФ президент... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T12:50+0300
2024-06-14T12:50+0300
2024-06-14T13:05+0300
политика
россия
запад
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/07/848970209_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_91d5d3dc293aedd68fe1ec210974927d.jpg
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Эгоизм и высокомерие стран Запада привели к текущему положению дел, мир находится близко к точке невозврата, заявил на встрече с руководством МИД РФ президент России Владимир Путин.Он напомнил, что именно Вашингтон подорвал стратегическую стабильность, заявив об одностороннем выходе из договора о противоракетной обороне, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, договора по открытому небу. "Совместно со своими натовскими сателлитами разрушили создававшуюся десятилетиями систему мер доверия и контроля над вооружением на европейском пространстве. В конечном счете, эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата", — пояснил Путин.Глава государства отметил, что призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрирует "запредельный авантюризм западных политиков".
https://1prime.ru/20240614/putin-849173975.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/07/848970209_428:0:3157:2047_1920x0_80_0_0_787b9a1dd8469ab0e372f709342d7241.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запад, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Владимир Путин
Путин предостерег о точке невозврата для всего мира
Путин: из-за эгоизма и высокомерия Запада мир подошел близко к точке невозврата
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Эгоизм и высокомерие стран Запада привели к текущему положению дел, мир находится близко к точке невозврата, заявил на встрече с руководством МИД РФ президент России Владимир Путин.
Он напомнил, что именно Вашингтон подорвал стратегическую стабильность, заявив об одностороннем выходе из договора о противоракетной обороне, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, договора по открытому небу.
"Совместно со своими натовскими сателлитами разрушили создававшуюся десятилетиями систему мер доверия и контроля над вооружением на европейском пространстве. В конечном счете, эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата", — пояснил Путин.
Глава государства отметил, что призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрирует "запредельный авантюризм западных политиков".
Путин упрекнул Запад в высокомерном желании определять мироустройство