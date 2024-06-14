https://1prime.ru/20240614/putin-849174470.html

Путин предостерег о точке невозврата для всего мира

Путин предостерег о точке невозврата для всего мира - 14.06.2024, ПРАЙМ

Путин предостерег о точке невозврата для всего мира

Эгоизм и высокомерие стран Запада привели к текущему положению дел, мир находится близко к точке невозврата, заявил на встрече с руководством МИД РФ президент... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T12:50+0300

2024-06-14T12:50+0300

2024-06-14T13:05+0300

политика

россия

запад

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Эгоизм и высокомерие стран Запада привели к текущему положению дел, мир находится близко к точке невозврата, заявил на встрече с руководством МИД РФ президент России Владимир Путин.Он напомнил, что именно Вашингтон подорвал стратегическую стабильность, заявив об одностороннем выходе из договора о противоракетной обороне, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, договора по открытому небу. "Совместно со своими натовскими сателлитами разрушили создававшуюся десятилетиями систему мер доверия и контроля над вооружением на европейском пространстве. В конечном счете, эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата", — пояснил Путин.Глава государства отметил, что призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрирует "запредельный авантюризм западных политиков".

https://1prime.ru/20240614/putin-849173975.html

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россия, запад, владимир путин