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Путин предостерег о точке невозврата для всего мира - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Путин предостерег о точке невозврата для всего мира
Путин предостерег о точке невозврата для всего мира - 14.06.2024, ПРАЙМ
Путин предостерег о точке невозврата для всего мира
Эгоизм и высокомерие стран Запада привели к текущему положению дел, мир находится близко к точке невозврата, заявил на встрече с руководством МИД РФ президент... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T12:50+0300
2024-06-14T13:05+0300
политика
россия
запад
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Эгоизм и высокомерие стран Запада привели к текущему положению дел, мир находится близко к точке невозврата, заявил на встрече с руководством МИД РФ президент России Владимир Путин.Он напомнил, что именно Вашингтон подорвал стратегическую стабильность, заявив об одностороннем выходе из договора о противоракетной обороне, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, договора по открытому небу. "Совместно со своими натовскими сателлитами разрушили создававшуюся десятилетиями систему мер доверия и контроля над вооружением на европейском пространстве. В конечном счете, эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата", — пояснил Путин.Глава государства отметил, что призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрирует "запредельный авантюризм западных политиков".
https://1prime.ru/20240614/putin-849173975.html
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россия, запад, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Владимир Путин
12:50 14.06.2024 (обновлено: 13:05 14.06.2024)
 
Путин предостерег о точке невозврата для всего мира

Путин: из-за эгоизма и высокомерия Запада мир подошел близко к точке невозврата

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел переговоры с президентом Республики Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой
Президент Владимир Путин провел переговоры с президентом Республики Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой
© POOL
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Эгоизм и высокомерие стран Запада привели к текущему положению дел, мир находится близко к точке невозврата, заявил на встрече с руководством МИД РФ президент России Владимир Путин.
Он напомнил, что именно Вашингтон подорвал стратегическую стабильность, заявив об одностороннем выходе из договора о противоракетной обороне, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, договора по открытому небу.
"Совместно со своими натовскими сателлитами разрушили создававшуюся десятилетиями систему мер доверия и контроля над вооружением на европейском пространстве. В конечном счете, эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата", — пояснил Путин.
Глава государства отметил, что призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрирует "запредельный авантюризм западных политиков".
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
Путин упрекнул Запад в высокомерном желании определять мироустройство
12:43
 
ПолитикаРОССИЯЗАПАДВладимир Путин
 
 
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