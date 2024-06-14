https://1prime.ru/20240614/putin-849175484.html

Путин объявил крах Евроатлантической системы безопасности

Путин объявил крах Евроатлантической системы безопасности - 14.06.2024, ПРАЙМ

Путин объявил крах Евроатлантической системы безопасности

Евроатлантическая система безопасности потерпела крах, придется создавать новую, будущая архитектура безопасности открыта для всех. Об этом заявил президент... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T13:07+0300

2024-06-14T13:07+0300

2024-06-14T13:09+0300

политика

владимир путин

мид

евразия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849150012_0:58:3000:1746_1920x0_80_0_0_ff8d2fe8620726df9b8b603b124615ee.jpg

МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Евроатлантическая система безопасности потерпела крах, придется создавать новую, будущая архитектура безопасности открыта для всех. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД.По словам главы государства, у мирового сообщества появился уникальный шанс создать надежный и справедливый порядок в сфере безопасности. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Для этого требовалось не так уж и много: простая способность слушать мнение всех заинтересованных сторон и взаимная готовность их учитывать... Мы неизменно указывали на ошибочность курса Запада... Мы являемся свидетелями краха евроатлантической безопасности. Фактически надо создавать его заново, сформулировать в Евразии контур новой безопасности", - сказал он.Путин подчеркнул, что новая архитектура безопасности будет открыта для всех государств, в том числе стран НАТО и Европы. Как пояснил российский лидер, все живут на одном континенте, поэтому придется сосуществовать и работать вместе. По его словам, важной частью системы станут вопросы бедности и экономики.Глава государства также призвал начать широкое обсуждение обновленной системы гарантий коллективной безопасности в Евразии, как двухсторонних, так и многосторонних. Путин добавил, что строительство большого евразийского сотрудничества должно получить новый импульс. Кроме того, сказал президент, все страны должны быть уверены, что они в безопасности. При этом, как подчеркнул российский лидер, проблема дефицита безопасности наблюдается не только в Евразии. Напряжение растет везде, указал Путин.

https://1prime.ru/20240614/briks-849173631.html

евразия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, мид, евразия