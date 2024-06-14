https://1prime.ru/20240614/putin-849175484.html
Путин объявил крах Евроатлантической системы безопасности
Путин объявил крах Евроатлантической системы безопасности - 14.06.2024, ПРАЙМ
Путин объявил крах Евроатлантической системы безопасности
Евроатлантическая система безопасности потерпела крах, придется создавать новую, будущая архитектура безопасности открыта для всех. Об этом заявил президент... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T13:07+0300
2024-06-14T13:07+0300
2024-06-14T13:09+0300
политика
владимир путин
мид
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Евроатлантическая система безопасности потерпела крах, придется создавать новую, будущая архитектура безопасности открыта для всех. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД.По словам главы государства, у мирового сообщества появился уникальный шанс создать надежный и справедливый порядок в сфере безопасности. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Для этого требовалось не так уж и много: простая способность слушать мнение всех заинтересованных сторон и взаимная готовность их учитывать... Мы неизменно указывали на ошибочность курса Запада... Мы являемся свидетелями краха евроатлантической безопасности. Фактически надо создавать его заново, сформулировать в Евразии контур новой безопасности", - сказал он.Путин подчеркнул, что новая архитектура безопасности будет открыта для всех государств, в том числе стран НАТО и Европы. Как пояснил российский лидер, все живут на одном континенте, поэтому придется сосуществовать и работать вместе. По его словам, важной частью системы станут вопросы бедности и экономики.Глава государства также призвал начать широкое обсуждение обновленной системы гарантий коллективной безопасности в Евразии, как двухсторонних, так и многосторонних. Путин добавил, что строительство большого евразийского сотрудничества должно получить новый импульс. Кроме того, сказал президент, все страны должны быть уверены, что они в безопасности. При этом, как подчеркнул российский лидер, проблема дефицита безопасности наблюдается не только в Евразии. Напряжение растет везде, указал Путин.
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владимир путин, мид, евразия
Политика, Владимир Путин, МИД, ЕВРАЗИЯ
Путин объявил крах Евроатлантической системы безопасности
Путин заявил о крахе Евроатлантической системы безопасности, новую же придется создавать
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Евроатлантическая система безопасности потерпела крах, придется создавать новую, будущая архитектура безопасности открыта для всех. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД.
По словам главы государства, у мирового сообщества появился уникальный шанс создать надежный и справедливый порядок в сфере безопасности.
"Для этого требовалось не так уж и много: простая способность слушать мнение всех заинтересованных сторон и взаимная готовность их учитывать... Мы неизменно указывали на ошибочность курса Запада... Мы являемся свидетелями краха евроатлантической безопасности. Фактически надо создавать его заново, сформулировать в Евразии контур новой безопасности", - сказал он.
Путин подчеркнул, что новая архитектура безопасности будет открыта для всех государств, в том числе стран НАТО и Европы. Как пояснил российский лидер, все живут на одном континенте, поэтому придется сосуществовать и работать вместе. По его словам, важной частью системы станут вопросы бедности и экономики.
Глава государства также призвал начать широкое обсуждение обновленной системы гарантий коллективной безопасности в Евразии, как двухсторонних, так и многосторонних. Путин добавил, что строительство большого евразийского сотрудничества должно получить новый импульс.
Кроме того, сказал президент, все страны должны быть уверены, что они в безопасности. При этом, как подчеркнул российский лидер, проблема дефицита безопасности наблюдается не только в Евразии. Напряжение растет везде, указал Путин.
Путин отметил растущий интерес стран к формату БРИКС