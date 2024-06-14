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Потеря популярности оппозиции Макрона может и не оправдаться, пишет СМИ
Потеря популярности оппозиции Макрона может и не оправдаться, пишет СМИ - 14.06.2024, ПРАЙМ
Потеря популярности оппозиции Макрона может и не оправдаться, пишет СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон может ошибиться, поставив на стремительную потерю популярности у оппозиции, пишет издание Politico. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T21:56+0300
2024-06-14T21:56+0300
2024-06-14T21:57+0300
политика
франция
эммануэль макрон
оппозиция
парламентские выборы
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон может ошибиться, поставив на стремительную потерю популярности у оппозиции, пишет издание Politico.По словам лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо, который выступает за выход Франции из ЕС и НАТО и прекращение поставок оружия Украине, Макрон сделал "отравленный подарок" оппозиции, объявив о внеочередных парламентских выборах. Так, глава Франции рассчитывает, что победа на президентских выборах в 2027 году станет невозможной для конкурентов. "После того, как "Национальное объединение", сейчас возглавляемое Мари Ле Пен, набрало 31% на голосовании в Европейский парламент - больше чем в два раза, чем получило движение Макрона - он кинул кости. Его ставка на то, что Франция поведет себя так, вела себя в прошлом... Проблема с этими сценариями для Макрона заключается в том, что он, похоже, не до конца осознает, насколько сильно изменилась Франция при нем", — отмечает Politico. На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила партию Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
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франция, эммануэль макрон, оппозиция, парламентские выборы
Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Оппозиция, парламентские выборы
Потеря популярности оппозиции Макрона может и не оправдаться, пишет СМИ
Politico: расчет Макрона на потерю популярности оппозиции может не оправдаться
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон может ошибиться, поставив на стремительную потерю популярности у оппозиции, пишет издание Politico.
По словам лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо, который выступает за выход Франции из ЕС и НАТО и прекращение поставок оружия Украине, Макрон сделал "отравленный подарок" оппозиции, объявив о внеочередных парламентских выборах. Так, глава Франции рассчитывает, что победа на президентских выборах в 2027 году станет невозможной для конкурентов.
"После того, как "Национальное объединение", сейчас возглавляемое Мари Ле Пен, набрало 31% на голосовании в Европейский парламент - больше чем в два раза, чем получило движение Макрона - он кинул кости. Его ставка на то, что Франция поведет себя так, вела себя в прошлом... Проблема с этими сценариями для Макрона заключается в том, что он, похоже, не до конца осознает, насколько сильно изменилась Франция при нем", — отмечает Politico.
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила партию Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
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