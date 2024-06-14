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Разлив нефти произошел после столкновения двух судов в порту Сингапура - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Разлив нефти произошел после столкновения двух судов в порту Сингапура
Разлив нефти произошел после столкновения двух судов в порту Сингапура - 14.06.2024, ПРАЙМ
Разлив нефти произошел после столкновения двух судов в порту Сингапура
Нидерландское дноуглубительное судно Vox Maxima и сингапурский бункеровщик Marine Honor столкнулись в порту Сингапура, вызвав разлив нефти, он был локализован,... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T19:40+0300
2024-06-14T19:40+0300
происшествия
разлив нефти
сингапур
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Нидерландское дноуглубительное судно Vox Maxima и сингапурский бункеровщик Marine Honor столкнулись в порту Сингапура, вызвав разлив нефти, он был локализован, сообщает издание Straits Times со ссылкой на Морское и портовое управление Сингапура (MPA). "Инцидент произошел между дноуглубительным судном Vox Maxima под нидерландским флагом и бункеровочным судном Marine Honor под сингапурским флагом, который находился на стоянке ... разлив был локализован", - цитирует заявление издание. В материале отмечается, что последствия разлива нефти устраняются, а оба судна поставлены на якорь и находятся в безопасности. У бункеровщика повреждена часть корпуса выше уровня воды. Пострадавших в результате инцидента нет.
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разлив нефти, сингапур
Происшествия, разлив нефти, СИНГАПУР
19:40 14.06.2024
 
Разлив нефти произошел после столкновения двух судов в порту Сингапура

ST: произошел разлив нефти после столкновения двух судов в порту Сингапура

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРазлив нефти рядом с Новороссийском
Разлив нефти рядом с Новороссийском - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Нидерландское дноуглубительное судно Vox Maxima и сингапурский бункеровщик Marine Honor столкнулись в порту Сингапура, вызвав разлив нефти, он был локализован, сообщает издание Straits Times со ссылкой на Морское и портовое управление Сингапура (MPA).
"Инцидент произошел между дноуглубительным судном Vox Maxima под нидерландским флагом и бункеровочным судном Marine Honor под сингапурским флагом, который находился на стоянке ... разлив был локализован", - цитирует заявление издание.
В материале отмечается, что последствия разлива нефти устраняются, а оба судна поставлены на якорь и находятся в безопасности. У бункеровщика повреждена часть корпуса выше уровня воды. Пострадавших в результате инцидента нет.
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