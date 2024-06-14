https://1prime.ru/20240614/razliv-849197779.html
Разлив нефти произошел после столкновения двух судов в порту Сингапура
Разлив нефти произошел после столкновения двух судов в порту Сингапура - 14.06.2024, ПРАЙМ
Разлив нефти произошел после столкновения двух судов в порту Сингапура
Нидерландское дноуглубительное судно Vox Maxima и сингапурский бункеровщик Marine Honor столкнулись в порту Сингапура, вызвав разлив нефти, он был локализован,... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T19:40+0300
2024-06-14T19:40+0300
2024-06-14T19:40+0300
происшествия
разлив нефти
сингапур
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/25/834432538_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_79ebcd195e62c22bc40f258a52025e6a.jpg
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Нидерландское дноуглубительное судно Vox Maxima и сингапурский бункеровщик Marine Honor столкнулись в порту Сингапура, вызвав разлив нефти, он был локализован, сообщает издание Straits Times со ссылкой на Морское и портовое управление Сингапура (MPA). "Инцидент произошел между дноуглубительным судном Vox Maxima под нидерландским флагом и бункеровочным судном Marine Honor под сингапурским флагом, который находился на стоянке ... разлив был локализован", - цитирует заявление издание. В материале отмечается, что последствия разлива нефти устраняются, а оба судна поставлены на якорь и находятся в безопасности. У бункеровщика повреждена часть корпуса выше уровня воды. Пострадавших в результате инцидента нет.
https://1prime.ru/20240122/842859217.html
сингапур
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/25/834432538_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_282c53fcc46267a0c038c0979965c8bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
разлив нефти, сингапур
Происшествия, разлив нефти, СИНГАПУР
Разлив нефти произошел после столкновения двух судов в порту Сингапура
ST: произошел разлив нефти после столкновения двух судов в порту Сингапура
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Нидерландское дноуглубительное судно Vox Maxima и сингапурский бункеровщик Marine Honor столкнулись в порту Сингапура, вызвав разлив нефти, он был локализован, сообщает издание Straits Times со ссылкой на Морское и портовое управление Сингапура (MPA).
"Инцидент произошел между дноуглубительным судном Vox Maxima под нидерландским флагом и бункеровочным судном Marine Honor под сингапурским флагом, который находился на стоянке ... разлив был локализован", - цитирует заявление издание.
В материале отмечается, что последствия разлива нефти устраняются, а оба судна поставлены на якорь и находятся в безопасности. У бункеровщика повреждена часть корпуса выше уровня воды. Пострадавших в результате инцидента нет.
Разлив нефтепродуктов произошел в порту на юге Украины