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Разлив нефти произошел после столкновения двух судов в порту Сингапура

Разлив нефти произошел после столкновения двух судов в порту Сингапура - 14.06.2024, ПРАЙМ

Разлив нефти произошел после столкновения двух судов в порту Сингапура

Нидерландское дноуглубительное судно Vox Maxima и сингапурский бункеровщик Marine Honor столкнулись в порту Сингапура, вызвав разлив нефти, он был локализован,... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T19:40+0300

2024-06-14T19:40+0300

2024-06-14T19:40+0300

происшествия

разлив нефти

сингапур

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Нидерландское дноуглубительное судно Vox Maxima и сингапурский бункеровщик Marine Honor столкнулись в порту Сингапура, вызвав разлив нефти, он был локализован, сообщает издание Straits Times со ссылкой на Морское и портовое управление Сингапура (MPA). "Инцидент произошел между дноуглубительным судном Vox Maxima под нидерландским флагом и бункеровочным судном Marine Honor под сингапурским флагом, который находился на стоянке ... разлив был локализован", - цитирует заявление издание. В материале отмечается, что последствия разлива нефти устраняются, а оба судна поставлены на якорь и находятся в безопасности. У бункеровщика повреждена часть корпуса выше уровня воды. Пострадавших в результате инцидента нет.

https://1prime.ru/20240122/842859217.html

сингапур

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разлив нефти, сингапур