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СМИ зафиксировали рост разницы курсов в банках при покупке и продаже валюты
СМИ зафиксировали рост разницы курсов в банках при покупке и продаже валюты - 14.06.2024, ПРАЙМ
СМИ зафиксировали рост разницы курсов в банках при покупке и продаже валюты
Крупнейшие российские банки после введения Вашингтоном санкций против Московской биржи и Национального клирингового центра увеличили разницу курсов при покупке... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T15:49+0300
2024-06-14T15:49+0300
2024-06-14T15:49+0300
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Крупнейшие российские банки после введения Вашингтоном санкций против Московской биржи и Национального клирингового центра увеличили разницу курсов при покупке и продаже валюты, сообщили "Известия". По данным издания, в среднем она выросла до десяти рублей, а максимальный спред достигает 26 рублей.Журналисты узнали, что "Сбер", по данным на 16:30 четверга, 13 июня, реализовывал доллар по 95 рублей, а покупал за 86,5 рубля (спред составляет 8,5 руб.). Примерно такой же он был и у Газпромбанка.При этом, например, в Райффайзенбанке разница достигала 10,7 рубля, в Юникредит Банке — 16,7 рубля, в Росбанке — 26 рублей.Но есть банки с невысоким спредом, в том числе ВТБ (3,3 рубля), банке "Открытие" (4,3 рубля). "Известия" отметили, что у банков, которые не входят в список системно значимых, ситуация отличается. Так в Ак Барс Банке спред составляет 22,5 рубля.Кроме того, увеличилась разница курсов по операциям с евро. Она составила в среднем 9–11 рублей, но у отдельных игроков, например, в Юникредит Банке, спред достигал 19,3 рубля.
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банки, курсы валют, покупка валюты
Экономика, Банки, Курсы валют, покупка валюты
СМИ зафиксировали рост разницы курсов в банках при покупке и продаже валюты
"Известия": разница по продаже и покупке валюты в банках превысила 20 рублей
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ.
Крупнейшие российские банки после введения Вашингтоном санкций против Московской биржи и Национального клирингового центра увеличили разницу курсов при покупке и продаже валюты, сообщили "Известия"
. По данным издания, в среднем она выросла до десяти рублей, а максимальный спред достигает 26 рублей.
Журналисты узнали, что "Сбер", по данным на 16:30 четверга, 13 июня, реализовывал доллар по 95 рублей, а покупал за 86,5 рубля (спред составляет 8,5 руб.). Примерно такой же он был и у Газпромбанка.
При этом, например, в Райффайзенбанке разница достигала 10,7 рубля, в Юникредит Банке — 16,7 рубля, в Росбанке — 26 рублей.
Но есть банки с невысоким спредом, в том числе ВТБ (3,3 рубля), банке "Открытие" (4,3 рубля).
"Известия" отметили, что у банков, которые не входят в список системно значимых, ситуация отличается. Так в Ак Барс Банке спред составляет 22,5 рубля.
Кроме того, увеличилась разница курсов по операциям с евро. Она составила в среднем 9–11 рублей, но у отдельных игроков, например, в Юникредит Банке, спред достигал 19,3 рубля.
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