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Участие в БРИКС повысит международную роль Таиланда
Участие в БРИКС повысит международную роль Таиланда - 14.06.2024, ПРАЙМ
Участие в БРИКС повысит международную роль Таиланда
Членство в БРИКС повысит роль Таиланда как участника международных отношений и как страны, способной сделать многое для связуемости БРИКС с другими... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T20:25+0300
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2024-06-14T20:25+0300
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БАНГКОК, 14 июн – ПРАЙМ. Членство в БРИКС повысит роль Таиланда как участника международных отношений и как страны, способной сделать многое для связуемости БРИКС с другими международными объединениями, в которых Таиланд также состоит, заявил на встрече с журналистами в Бангкоке министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг. "БРИКС - это очень важная для нас организация, потому что мы рассматриваем БРИКС как линию сотрудничества юг – юг, которая уже давно играет важнейшую роль в мире", - сказал он. "Это не только объединение стран с быстрым развитием экономики, включающее страны Глобального Юга, это еще и объединение стран, обладающих значительными ресурсами и представляющих собой развивающиеся рынки, и сотрудничество с ними Таиланд уже ведет", - отметил министр. "Но когда Таиланд станет полноправным членом БРИКС, наша роль (в мировых делах – ред.) повысится, и мы сможем способствовать связуемости между странами-членами БРИКС и другими международными объединениями, членами которых мы тоже состоим", - подытожил глава МИД Таиланда. В неформальной беседе с российскими и китайскими журналистами после выступления Сангиемпхонг поделился своими впечатлениями от поездки в Россию и посещения Нижнего Новгорода, где проходила встреча Диалога БРИКС с развивающими странами. "Очень красивый и совершенно европейский город. Приветливые люди. Прекрасная кухня. У меня остались самые лучшие впечатления", - сказал он. "Нашу заявку на полноправное членство в БРИКС поддержали все делегации стран-членов объединения, об этом говорили как во время общего диалога, так и во время двусторонних встреч, и это стало важнейшим итогом нашей поездки", - добавил глава МИД Таиланда. Ранее МИД Таиланда сообщал, что 11 июня министр иностранных дел страны Марит Сангиемпхонг вручил главе МИД РФ Сергею Лаврову, как представителю российского председательства в БРИКС, официальное письмо о намерении Таиланда вступить в объединение в качестве полноправного члена.
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таиланд, брикс, международный рейтинг
Экономика, ТАИЛАНД, БРИКС, международный рейтинг
Участие в БРИКС повысит международную роль Таиланда
Глава МИД Таиланда: участие в БРИКС повысит международную роль королевства
БАНГКОК, 14 июн – ПРАЙМ. Членство в БРИКС повысит роль Таиланда как участника международных отношений и как страны, способной сделать многое для связуемости БРИКС с другими международными объединениями, в которых Таиланд также состоит, заявил на встрече с журналистами в Бангкоке министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг.
"БРИКС - это очень важная для нас организация, потому что мы рассматриваем БРИКС как линию сотрудничества юг – юг, которая уже давно играет важнейшую роль в мире", - сказал он.
"Это не только объединение стран с быстрым развитием экономики, включающее страны Глобального Юга, это еще и объединение стран, обладающих значительными ресурсами и представляющих собой развивающиеся рынки, и сотрудничество с ними Таиланд уже ведет", - отметил министр.
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"Но когда Таиланд станет полноправным членом БРИКС, наша роль (в мировых делах – ред.) повысится, и мы сможем способствовать связуемости между странами-членами БРИКС и другими международными объединениями, членами которых мы тоже состоим", - подытожил глава МИД Таиланда.
В неформальной беседе с российскими и китайскими журналистами после выступления Сангиемпхонг поделился своими впечатлениями от поездки в Россию и посещения Нижнего Новгорода, где проходила встреча Диалога БРИКС с развивающими странами.
"Очень красивый и совершенно европейский город. Приветливые люди. Прекрасная кухня. У меня остались самые лучшие впечатления", - сказал он.
"Нашу заявку на полноправное членство в БРИКС поддержали все делегации стран-членов объединения, об этом говорили как во время общего диалога, так и во время двусторонних встреч, и это стало важнейшим итогом нашей поездки", - добавил глава МИД Таиланда.
Ранее МИД Таиланда сообщал, что 11 июня министр иностранных дел страны Марит Сангиемпхонг вручил главе МИД РФ Сергею Лаврову, как представителю российского председательства в БРИКС, официальное письмо о намерении Таиланда вступить в объединение в качестве полноправного члена.