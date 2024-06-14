https://1prime.ru/20240614/rezervy-849188198.html
Международные резервы России выросли к 7 июня
Международные резервы России выросли к 7 июня - 14.06.2024, ПРАЙМ
Международные резервы России выросли к 7 июня
Международные резервы РФ с 31 мая по конец дня 7 июня увеличились на 3,4 миллиарда долларов, или на 0,6%, и составили 602,4 миллиарда долларов, говорится в... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T16:02+0300
2024-06-14T16:02+0300
2024-06-14T16:08+0300
банк россии
международные резервы
россия
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 31 мая по конец дня 7 июня увеличились на 3,4 миллиарда долларов, или на 0,6%, и составили 602,4 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России."Международные резервы по состоянию на конец дня 7 июня 2024 года составили 602,4 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 3,4 миллиарда долларов США, или на 0,6%, преимущественно под воздействием положительной переоценки", - говорится в сообщении.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
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международные резервы, россия
Банк России, международные резервы, РОССИЯ
Международные резервы России выросли к 7 июня
ЦБ: международные резервы России выросли до 602,4 миллиарда долларов к 7 июня
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 31 мая по конец дня 7 июня увеличились на 3,4 миллиарда долларов, или на 0,6%, и составили 602,4 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 7 июня 2024 года составили 602,4 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 3,4 миллиарда долларов США, или на 0,6%, преимущественно под воздействием положительной переоценки", - говорится в сообщении.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
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