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Росавиация оценила рост пассажиропотока российских авиакомпаний

Росавиация оценила рост пассажиропотока российских авиакомпаний - 14.06.2024, ПРАЙМ

Росавиация оценила рост пассажиропотока российских авиакомпаний

Пассажиропоток авиакомпаний России в мае вырос на 6,8% в годовом выражении, до 9,3 миллиона человек, свидетельствуют предварительные данные в официальном... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T10:07+0300

2024-06-14T10:07+0300

2024-06-14T10:14+0300

росавиация

авиакомпания

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпаний России в мае вырос на 6,8% в годовом выражении, до 9,3 миллиона человек, свидетельствуют предварительные данные в официальном Telegram-канале Росавиации."Пассажиропоток авиакомпаний России в мае вырос на 6,8%. По предварительным данным Росавиации, пассажиропоток авиакомпаний России в мае вырос к аналогичному месяцу 2023 года на 6,8%, до 9,3 млн человек", - говорится в сообщении.В топ-5 крупнейших перевозчиков вошли "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7), "Россия" и "Уральские авиалинии".Суммарно они перевезли 6,4 миллиона человек: рост составил 10,6% относительно мая прошлого года, уточнили в ведомстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росавиация, авиакомпания