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Росавиация оценила рост пассажиропотока российских авиакомпаний - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Росавиация оценила рост пассажиропотока российских авиакомпаний
Росавиация оценила рост пассажиропотока российских авиакомпаний - 14.06.2024, ПРАЙМ
Росавиация оценила рост пассажиропотока российских авиакомпаний
Пассажиропоток авиакомпаний России в мае вырос на 6,8% в годовом выражении, до 9,3 миллиона человек, свидетельствуют предварительные данные в официальном... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T10:07+0300
2024-06-14T10:14+0300
росавиация
авиакомпания
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпаний России в мае вырос на 6,8% в годовом выражении, до 9,3 миллиона человек, свидетельствуют предварительные данные в официальном Telegram-канале Росавиации."Пассажиропоток авиакомпаний России в мае вырос на 6,8%. По предварительным данным Росавиации, пассажиропоток авиакомпаний России в мае вырос к аналогичному месяцу 2023 года на 6,8%, до 9,3 млн человек", - говорится в сообщении.В топ-5 крупнейших перевозчиков вошли "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7), "Россия" и "Уральские авиалинии".Суммарно они перевезли 6,4 миллиона человек: рост составил 10,6% относительно мая прошлого года, уточнили в ведомстве.
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росавиация, авиакомпания
Росавиация, Авиакомпания
10:07 14.06.2024 (обновлено: 10:14 14.06.2024)
 
Росавиация оценила рост пассажиропотока российских авиакомпаний

Росавиация: пассажиропоток авиакомпаний РФ вырос до 9,3 миллиона человек

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкРосавиация
Росавиация - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпаний России в мае вырос на 6,8% в годовом выражении, до 9,3 миллиона человек, свидетельствуют предварительные данные в официальном Telegram-канале Росавиации.
"Пассажиропоток авиакомпаний России в мае вырос на 6,8%. По предварительным данным Росавиации, пассажиропоток авиакомпаний России в мае вырос к аналогичному месяцу 2023 года на 6,8%, до 9,3 млн человек", - говорится в сообщении.
В топ-5 крупнейших перевозчиков вошли "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7), "Россия" и "Уральские авиалинии".
Суммарно они перевезли 6,4 миллиона человек: рост составил 10,6% относительно мая прошлого года, уточнили в ведомстве.
 
РосавиацияАвиакомпания
 
 
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