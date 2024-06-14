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Росавиация оценила рост пассажиропотока российских авиакомпаний
Росавиация оценила рост пассажиропотока российских авиакомпаний - 14.06.2024, ПРАЙМ
Росавиация оценила рост пассажиропотока российских авиакомпаний
Пассажиропоток авиакомпаний России в мае вырос на 6,8% в годовом выражении, до 9,3 миллиона человек, свидетельствуют предварительные данные в официальном... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T10:07+0300
2024-06-14T10:07+0300
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авиакомпания
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпаний России в мае вырос на 6,8% в годовом выражении, до 9,3 миллиона человек, свидетельствуют предварительные данные в официальном Telegram-канале Росавиации."Пассажиропоток авиакомпаний России в мае вырос на 6,8%. По предварительным данным Росавиации, пассажиропоток авиакомпаний России в мае вырос к аналогичному месяцу 2023 года на 6,8%, до 9,3 млн человек", - говорится в сообщении.В топ-5 крупнейших перевозчиков вошли "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7), "Россия" и "Уральские авиалинии".Суммарно они перевезли 6,4 миллиона человек: рост составил 10,6% относительно мая прошлого года, уточнили в ведомстве.
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росавиация, авиакомпания
Росавиация оценила рост пассажиропотока российских авиакомпаний
Росавиация: пассажиропоток авиакомпаний РФ вырос до 9,3 миллиона человек
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпаний России в мае вырос на 6,8% в годовом выражении, до 9,3 миллиона человек, свидетельствуют предварительные данные в официальном Telegram-канале Росавиации.
"Пассажиропоток авиакомпаний России в мае вырос на 6,8%. По предварительным данным Росавиации, пассажиропоток авиакомпаний России в мае вырос к аналогичному месяцу 2023 года на 6,8%, до 9,3 млн человек", - говорится в сообщении.
В топ-5 крупнейших перевозчиков вошли "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7), "Россия" и "Уральские авиалинии".
Суммарно они перевезли 6,4 миллиона человек: рост составил 10,6% относительно мая прошлого года, уточнили в ведомстве.