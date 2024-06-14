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Казахстан ввел запрет на вывоз сахара - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Казахстан ввел запрет на вывоз сахара
Казахстан ввел запрет на вывоз сахара - 14.06.2024, ПРАЙМ
Казахстан ввел запрет на вывоз сахара
Казахстан с 14 июня вводит запрет на вывоз сахара из страны на все лето, до 31 августа, в том числе в другие страны ЕАЭС, сообщает в пятницу министерство... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T10:43+0300
2024-06-14T10:43+0300
казахстан
сахар
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АЛМА-АТА, 14 июн - ПРАЙМ. Казахстан с 14 июня вводит запрет на вывоз сахара из страны на все лето, до 31 августа, в том числе в другие страны ЕАЭС, сообщает в пятницу министерство сельского хозяйства республики. "Приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 11 июня 2024 года… До 31 августа 2024 года введен временный запрет на вывоз сахара с территории страны, в том числе в государства - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Приказ вступил в силу с 14 июня 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В минсельхозе уточнили, что запрет не распространяется на международный транзит сахара через территорию Казахстана, в том числе перемещение сахара с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого участника ЕАЭС через республику. "В летний период отмечается рост потребления сахара на внутреннем рынке, как со стороны населения, так и со стороны индустриальных потребителей. В этой связи, временный запрет на вывоз сахара введен в целях обеспечения внутреннего рынка и исключения его реэкспорта", - поясняется в сообщении. Сообщается, что в стране имеется достаточный запас сахара для обеспечения спроса потребителей до наступления нового урожая сахарной свеклы. В минсельхозе также добавили, что сахарные заводы ввозят тростниковый сырец для производства сахара, а министерство продолжается прием заявок на беспошлинный ввоз сахара-сырца для промышленной переработки. В рамках Евразийской экономической комиссии для Казахстана на текущий год согласована квота на беспошлинный ввоз сахара-сырца в объеме 300 тысяч тонн.
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казахстан, сахар
КАЗАХСТАН, сахар
10:43 14.06.2024
 
Казахстан ввел запрет на вывоз сахара

Казахстан ввел запрет на вывоз сахара до 31 августа

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСахар
Сахар - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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АЛМА-АТА, 14 июн - ПРАЙМ. Казахстан с 14 июня вводит запрет на вывоз сахара из страны на все лето, до 31 августа, в том числе в другие страны ЕАЭС, сообщает в пятницу министерство сельского хозяйства республики.
"Приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 11 июня 2024 года… До 31 августа 2024 года введен временный запрет на вывоз сахара с территории страны, в том числе в государства - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Приказ вступил в силу с 14 июня 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В минсельхозе уточнили, что запрет не распространяется на международный транзит сахара через территорию Казахстана, в том числе перемещение сахара с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого участника ЕАЭС через республику.
"В летний период отмечается рост потребления сахара на внутреннем рынке, как со стороны населения, так и со стороны индустриальных потребителей. В этой связи, временный запрет на вывоз сахара введен в целях обеспечения внутреннего рынка и исключения его реэкспорта", - поясняется в сообщении.
Сообщается, что в стране имеется достаточный запас сахара для обеспечения спроса потребителей до наступления нового урожая сахарной свеклы. В минсельхозе также добавили, что сахарные заводы ввозят тростниковый сырец для производства сахара, а министерство продолжается прием заявок на беспошлинный ввоз сахара-сырца для промышленной переработки.
В рамках Евразийской экономической комиссии для Казахстана на текущий год согласована квота на беспошлинный ввоз сахара-сырца в объеме 300 тысяч тонн.
 
КАЗАХСТАНсахар
 
 
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