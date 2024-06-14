https://1prime.ru/20240614/sammit-849161538.html

Небензя назвал главную цель конференции по Украине

Небензя назвал главную цель конференции по Украине - 14.06.2024, ПРАЙМ

Небензя назвал главную цель конференции по Украине

Основная цель предстоящей конференции по Украине в Швейцарии - предъявить России ультиматум в виде "мирного плана Зеленского". Такое мнение выразил постоянный... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T09:20+0300

2024-06-14T09:20+0300

2024-06-14T09:48+0300

политика

украина

владимир зеленский

саммит

василий небензя

конференция по украине

https://cdnn.1prime.ru/img/82137/81/821378180_0:0:2947:1657_1920x0_80_0_0_43eaab6a46672626b5d700d085aab332.jpg

МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Основная цель предстоящей конференции по Украине в Швейцарии - предъявить России ультиматум в виде "мирного плана Зеленского". Такое мнение выразил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя."Затеянное Швейцарией мероприятие именуется авторами "мирной конференцией". Это очередная попытка очковтирательства", — отметил дипломат.По его мнению, под видом "конструктивной" повестки дня главной целью конференции является предъявление ультиматума Российской Федерации. Ко всему прочему, такая политика вызывает непонимание у многих партнеров на площадке.Небензя заключил, что другим государствам очевидно, что отсутствие России на саммите — путь в никуда, так как без участия Москвы никакого решения принять невозможно.Конференция состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке, в ней примут участие около 80 стран. Однако, президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва не будут присутствовать. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также не поедет на конференцию.

https://1prime.ru/20240525/zelenskiy-848504730.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, саммит, василий небензя, конференция по украине