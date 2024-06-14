https://1prime.ru/20240614/sammit-849161538.html
Небензя назвал главную цель конференции по Украине
Небензя назвал главную цель конференции по Украине - 14.06.2024, ПРАЙМ
Небензя назвал главную цель конференции по Украине
Основная цель предстоящей конференции по Украине в Швейцарии - предъявить России ультиматум в виде "мирного плана Зеленского". Такое мнение выразил постоянный... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T09:20+0300
2024-06-14T09:20+0300
2024-06-14T09:48+0300
политика
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владимир зеленский
саммит
василий небензя
конференция по украине
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Основная цель предстоящей конференции по Украине в Швейцарии - предъявить России ультиматум в виде "мирного плана Зеленского". Такое мнение выразил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя."Затеянное Швейцарией мероприятие именуется авторами "мирной конференцией". Это очередная попытка очковтирательства", — отметил дипломат.По его мнению, под видом "конструктивной" повестки дня главной целью конференции является предъявление ультиматума Российской Федерации. Ко всему прочему, такая политика вызывает непонимание у многих партнеров на площадке.Небензя заключил, что другим государствам очевидно, что отсутствие России на саммите — путь в никуда, так как без участия Москвы никакого решения принять невозможно.Конференция состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке, в ней примут участие около 80 стран. Однако, президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва не будут присутствовать. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также не поедет на конференцию.
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, саммит, Василий Небензя, конференция по Украине
Небензя назвал главную цель конференции по Украине
Небензя: участники конференции по Украине хотят предъявить России ультиматум
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Основная цель предстоящей конференции по Украине в Швейцарии - предъявить России ультиматум в виде "мирного плана Зеленского". Такое мнение выразил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"Затеянное Швейцарией мероприятие именуется авторами "мирной конференцией". Это очередная попытка очковтирательства", — отметил дипломат.
По его мнению, под видом "конструктивной" повестки дня главной целью конференции является предъявление ультиматума Российской Федерации. Ко всему прочему, такая политика вызывает непонимание у многих партнеров на площадке.
Небензя заключил, что другим государствам очевидно, что отсутствие России на саммите — путь в никуда, так как без участия Москвы никакого решения принять невозможно.
Конференция состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке, в ней примут участие около 80 стран. Однако, президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва не будут присутствовать. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также не поедет на конференцию.
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