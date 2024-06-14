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G7 хочет расширить антироссийские санкции, сообщил Bloomberg
G7 хочет расширить антироссийские санкции, сообщил Bloomberg - 14.06.2024, ПРАЙМ
G7 хочет расширить антироссийские санкции, сообщил Bloomberg
Лидеры стран-членов "Большой семерки" намерены договориться о включении в список санкций компаний и банков, якобы помогающих России обходить ограничения. Об... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T11:09+0300
2024-06-14T11:09+0300
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Лидеры стран-членов "Большой семерки" намерены договориться о включении в список санкций компаний и банков, якобы помогающих России обходить ограничения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.13-15 июня в Италии проходит встреча лидеров госудурств G7."G7 расширит обхват санкций, чтобы они затронули компании и банки, включая китайские, которые помогают... России обходить санкции на товары и технологии, которые применяются при создании оружия", - пишет издание.По данным агентства, члены "Группы семи" также отметят "перекосы" рынка и опасное перепроизводство из-за торговой политики Китая, однако подчеркнут, что не будут мешать экономическому развитию Пекина и рвать с ним связи.
https://1prime.ru/20240614/bayden-849159977.html
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g7, китай
G7 хочет расширить антироссийские санкции, сообщил Bloomberg
Bloomberg: страны G7 хотят расширить санкции против компаний и банков, в том числе из КНР
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Лидеры стран-членов "Большой семерки" намерены договориться о включении в список санкций компаний и банков, якобы помогающих России обходить ограничения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
13-15 июня в Италии проходит встреча лидеров госудурств G7.
"G7 расширит обхват санкций, чтобы они затронули компании и банки, включая китайские, которые помогают... России обходить санкции на товары и технологии, которые применяются при создании оружия", - пишет издание.
По данным агентства, члены "Группы семи" также отметят "перекосы" рынка и опасное перепроизводство из-за торговой политики Китая, однако подчеркнут, что не будут мешать экономическому развитию Пекина и рвать с ним связи.
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