https://1prime.ru/20240614/sanktsii-849196466.html

США ввели санкции против фирм за "попытки поставок авиадеталей в Россию"

США ввели санкции против фирм за "попытки поставок авиадеталей в Россию" - 14.06.2024, ПРАЙМ

США ввели санкции против фирм за "попытки поставок авиадеталей в Россию"

Министерство торговли США ввело экспортные санкции против компаний из России, ОАЭ, Китая, Турции и Сербии, обвинив их в якобы закупках авиационных запчастей в... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T19:20+0300

2024-06-14T19:20+0300

2024-06-14T19:20+0300

политика

санкции против рф

замена авиазапчастей

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_37aa80e4ac74db5009b413d541b655f0.jpg

ВАШИНГТОН, 14 июн – ПРАЙМ. Министерство торговли США ввело экспортные санкции против компаний из России, ОАЭ, Китая, Турции и Сербии, обвинив их в якобы закупках авиационных запчастей в обход антироссийских ограничений. Ордера на временный отказ в экспортных привилегиях выписаны российской SkyTechnic, а также восьми фирмам вместе с аффилированными структурами в ОАЭ, Гонконге, Турции, Сербии, Индонезии и на Британских Виргинских островах. "Ответчики пытаются закупать различные товары американского происхождения, включая запчасти для воздушных судов... и переправлять их в Россию без истребования необходимых разрешений", - сказано в документах. Рестрикции также распространены на шесть физических лиц, включая россиян. Новые антироссийские санкции, о которых объявил американский Минфин, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой энергетической и даже общественной. Вашингтон запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.

https://1prime.ru/20240614/mery-849195282.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкции против рф, замена авиазапчастей, сша