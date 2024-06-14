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США ввели санкции против фирм за "попытки поставок авиадеталей в Россию"
США ввели санкции против фирм за "попытки поставок авиадеталей в Россию" - 14.06.2024, ПРАЙМ
США ввели санкции против фирм за "попытки поставок авиадеталей в Россию"
Министерство торговли США ввело экспортные санкции против компаний из России, ОАЭ, Китая, Турции и Сербии, обвинив их в якобы закупках авиационных запчастей в... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T19:20+0300
2024-06-14T19:20+0300
2024-06-14T19:20+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 14 июн – ПРАЙМ. Министерство торговли США ввело экспортные санкции против компаний из России, ОАЭ, Китая, Турции и Сербии, обвинив их в якобы закупках авиационных запчастей в обход антироссийских ограничений. Ордера на временный отказ в экспортных привилегиях выписаны российской SkyTechnic, а также восьми фирмам вместе с аффилированными структурами в ОАЭ, Гонконге, Турции, Сербии, Индонезии и на Британских Виргинских островах. "Ответчики пытаются закупать различные товары американского происхождения, включая запчасти для воздушных судов... и переправлять их в Россию без истребования необходимых разрешений", - сказано в документах. Рестрикции также распространены на шесть физических лиц, включая россиян. Новые антироссийские санкции, о которых объявил американский Минфин, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой энергетической и даже общественной. Вашингтон запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
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санкции против рф, замена авиазапчастей, сша
Политика, санкции против РФ, замена авиазапчастей, США
США ввели санкции против фирм за "попытки поставок авиадеталей в Россию"
США ввели ограничения против фирм за "попытки поставок авиадеталей в Россию"
ВАШИНГТОН, 14 июн – ПРАЙМ. Министерство торговли США ввело экспортные санкции против компаний из России, ОАЭ, Китая, Турции и Сербии, обвинив их в якобы закупках авиационных запчастей в обход антироссийских ограничений.
Ордера на временный отказ в экспортных привилегиях выписаны российской SkyTechnic, а также восьми фирмам вместе с аффилированными структурами в ОАЭ, Гонконге, Турции, Сербии, Индонезии и на Британских Виргинских островах.
"Ответчики пытаются закупать различные товары американского происхождения, включая запчасти для воздушных судов... и переправлять их в Россию без истребования необходимых разрешений", - сказано в документах.
"Большая семерка" пригрозила помогающим России обходить санкции
Рестрикции также распространены на шесть физических лиц, включая россиян.
Новые антироссийские санкции, о которых объявил американский Минфин, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой энергетической и даже общественной. Вашингтон запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.