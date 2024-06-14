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"Сбер" добавил еще один способ входа в веб-версию "Сбербанка Онлайн" - 14.06.2024, ПРАЙМ
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"Сбер" добавил еще один способ входа в веб-версию "Сбербанка Онлайн"
"Сбер" добавил еще один способ входа в веб-версию "Сбербанка Онлайн" - 14.06.2024, ПРАЙМ
"Сбер" добавил еще один способ входа в веб-версию "Сбербанка Онлайн"
Сбербанк обновил стартовую страницу для входа в веб-версию своего онлайн-приложения и добавил ещё один способ входа — по номеру карты, говорится в сообщении... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T13:29+0300
2024-06-14T13:29+0300
экономика
банки
сбербанк
мобильное приложение
карты
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Сбербанк обновил стартовую страницу для входа в веб-версию своего онлайн-приложения и добавил ещё один способ входа — по номеру карты, говорится в сообщении банка. "Сбер обновил стартовую страницу для входа в веб-версию приложения СберБанк Онлайн и добавил ещё один способ входа — по номеру карты. Это упростит процедуру для тех, кто периодически забывает свой логин и пароль", - сообщает банк. Таким образом, сейчас клиент может выбрать любой из трёх способов входа: по логину и паролю, по номеру телефона, по номеру карты, отмечается там же. Кроме того, вместо кнопок "Изменить пароль" и "Восстановить доступ" появилась одна кнопка "Забыли логин или пароль?", которая ведёт на восстановление доступа по номеру карты или логину, говорится в сообщении. Новый способ входа также защищён - при вводе номера карты пользователю на телефон приходит сообщение с секретным кодом-паролем, убедился корреспондент РИА Новости.
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банки, сбербанк, мобильное приложение, карты
Экономика, Банки, Сбербанк, мобильное приложение, карты
13:29 14.06.2024
 
"Сбер" добавил еще один способ входа в веб-версию "Сбербанка Онлайн"

"Сберб" внес возможность входа в веб-версию "Сбербанка Онлайн" по номеру карты

© РИА Новости . Макс Ветров | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Макс Ветров
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Сбербанк обновил стартовую страницу для входа в веб-версию своего онлайн-приложения и добавил ещё один способ входа — по номеру карты, говорится в сообщении банка.
"Сбер обновил стартовую страницу для входа в веб-версию приложения СберБанк Онлайн и добавил ещё один способ входа — по номеру карты. Это упростит процедуру для тех, кто периодически забывает свой логин и пароль", - сообщает банк.
Таким образом, сейчас клиент может выбрать любой из трёх способов входа: по логину и паролю, по номеру телефона, по номеру карты, отмечается там же.
Кроме того, вместо кнопок "Изменить пароль" и "Восстановить доступ" появилась одна кнопка "Забыли логин или пароль?", которая ведёт на восстановление доступа по номеру карты или логину, говорится в сообщении.
Новый способ входа также защищён - при вводе номера карты пользователю на телефон приходит сообщение с секретным кодом-паролем, убедился корреспондент РИА Новости.
Логотип Сбера - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
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