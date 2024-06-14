https://1prime.ru/20240614/sberbank-849176761.html

"Сбер" добавил еще один способ входа в веб-версию "Сбербанка Онлайн"

"Сбер" добавил еще один способ входа в веб-версию "Сбербанка Онлайн" - 14.06.2024, ПРАЙМ

"Сбер" добавил еще один способ входа в веб-версию "Сбербанка Онлайн"

Сбербанк обновил стартовую страницу для входа в веб-версию своего онлайн-приложения и добавил ещё один способ входа — по номеру карты, говорится в сообщении... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T13:29+0300

2024-06-14T13:29+0300

2024-06-14T13:29+0300

экономика

банки

сбербанк

мобильное приложение

карты

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/89/842088982_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_5df5171ca8217c81806f7078b0f82fd2.jpg

МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Сбербанк обновил стартовую страницу для входа в веб-версию своего онлайн-приложения и добавил ещё один способ входа — по номеру карты, говорится в сообщении банка. "Сбер обновил стартовую страницу для входа в веб-версию приложения СберБанк Онлайн и добавил ещё один способ входа — по номеру карты. Это упростит процедуру для тех, кто периодически забывает свой логин и пароль", - сообщает банк. Таким образом, сейчас клиент может выбрать любой из трёх способов входа: по логину и паролю, по номеру телефона, по номеру карты, отмечается там же. Кроме того, вместо кнопок "Изменить пароль" и "Восстановить доступ" появилась одна кнопка "Забыли логин или пароль?", которая ведёт на восстановление доступа по номеру карты или логину, говорится в сообщении. Новый способ входа также защищён - при вводе номера карты пользователю на телефон приходит сообщение с секретным кодом-паролем, убедился корреспондент РИА Новости.

https://1prime.ru/20240613/sber-849122511.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, сбербанк, мобильное приложение, карты