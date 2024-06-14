https://1prime.ru/20240614/shveytsariya-849190322.html
Конференция по Украине не принесла пользы даже местным отельерам
Конференция по Украине не принесла пользы даже местным отельерам - 14.06.2024, ПРАЙМ
Конференция по Украине не принесла пользы даже местным отельерам
Конференция по Украине, которая пройдет в Швейцарии, не оказала особого влияния на местный гостиничный бизнес. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T16:54+0300
2024-06-14T16:54+0300
2024-06-14T17:13+0300
политика
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Конференция по Украине, которая пройдет в Швейцарии, не оказала особого влияния на местный гостиничный бизнес. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости со ссылкой на местных отельеров."Эта конференция не имеет для нас никакого значения, потому что наши 22 номера были уже забронированы еще до публикации дат из-за свадьбы, организованной у нас в эти выходные (15-16 июня - ред.)", — отметила в беседе с изданием менеджер гостиницы "Энжел" Патрисия.Кроме того, в гостинице Stanserhof также отметили, что проведение саммита не сказалось на количестве забронированных номеров, так как там уже заняты все 24 номера. Ко всему прочему, в этот сезон номера обычно бронируют на неделю вперед.Ранее сообщалось, что президенты США, Китая и Бразилии не будут принимать участия в конференции. Россия не получила приглашение на саммит. В Кремле отмечали, что поиск решений в украинском конфликте без участия Москвы является бесперспективным и нелогичным.
https://1prime.ru/20240614/massovka-849170823.html
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украина, швейцария, конференция по украине
Политика, УКРАИНА, ШВЕЙЦАРИЯ, конференция по Украине
Конференция по Украине не принесла пользы даже местным отельерам
Конференция по Украине в Швейцарии не принесла прибыли даже местным отелям
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Конференция по Украине, которая пройдет в Швейцарии, не оказала особого влияния на местный гостиничный бизнес. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости со ссылкой на местных отельеров.
"Эта конференция не имеет для нас никакого значения, потому что наши 22 номера были уже забронированы еще до публикации дат из-за свадьбы, организованной у нас в эти выходные (15-16 июня - ред.)", — отметила в беседе с изданием менеджер гостиницы "Энжел" Патрисия.
Кроме того, в гостинице Stanserhof также отметили, что проведение саммита не сказалось на количестве забронированных номеров, так как там уже заняты все 24 номера. Ко всему прочему, в этот сезон номера обычно бронируют на неделю вперед.
Ранее сообщалось, что президенты США, Китая и Бразилии не будут принимать участия в конференции. Россия не получила приглашение на саммит. В Кремле отмечали, что поиск решений в украинском конфликте без участия Москвы является бесперспективным и нелогичным.
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