https://1prime.ru/20240614/skhodka-849162594.html

Страны Глобального Юга принуждают к "сходке" по Украине, заявил Небензя

Страны Глобального Юга принуждают к "сходке" по Украине, заявил Небензя - 14.06.2024, ПРАЙМ

Страны Глобального Юга принуждают к "сходке" по Украине, заявил Небензя

Запад "остервенело выкручивает" руки странам Глобального Юга с целью принудить их участвовать в саммите по Украине в Бюргенштоке, но развивающимся странам там... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T09:49+0300

2024-06-14T09:49+0300

2024-06-14T09:49+0300

политика

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саммит

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ООН, 14 июн – ПРАЙМ. Запад "остервенело выкручивает" руки странам Глобального Юга с целью принудить их участвовать в саммите по Украине в Бюргенштоке, но развивающимся странам там предусмотрена роль "статистов". Об этом рассказал в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Коллективный Запад" остервенело "выкручивает руки" странам Глобального Юга, чтобы заставить их явиться на "сходку" в Бюргенштоке", — заявил он. Он отметил, что, как известно, регламент мероприятия предусматривает двухминутное выступление главы делегации и это означает лишь одно – "под "оберткой" участия в выработке мирных инициатив развивающимся странам фактически предлагается выступить в роли "статистов". Все, "что от них требуется, – проштамповать заранее согласованный ультиматум в наш адрес, в основе которого лежит пресловутая "формула Зеленского" и сфотографироваться как можно большим числом гостей, чтобы выдать это за "широчайшую поддержку" международного сообщества". Небензя напомнил, что кроме "формулы Зеленского" ранее были выдвинуты и иные, "в большей степени заслуживающие внимания инициативы по урегулированию кризиса". В их числе, по его словам, "12 пунктов" КНР, предложения контактной группы Лиги Арабских государств во главе с Египтом и глав африканских государств. Как отметил Небензя, свои посреднические услуги предлагали президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Однако, "несмотря на это, их в Бюргенштоке обсуждать не планируют", добавил Небензя. "Это к вопросу о том, как западники смотрят на попытки других "игроков" внести свою "лепту" в дискуссии по мирному урегулированию", — заключил он. "Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Участники планируют обсудить "формулу мира" Зеленского.Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.Журналистка швейцарской газеты Temps Мари-Элен Миотон ранее писала, что конференция по Украине в Швейцарии грозит потерпеть фиаско. По ее словам, "формула мира", предложенная Зеленским, выглядит как просьба о капитуляции, адресованная России, в то время как "на земле" Украина находится в затруднительном положении.

https://1prime.ru/20240614/sammit-849161538.html

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запад, глобальный юг, саммит, украина