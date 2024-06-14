https://1prime.ru/20240614/sled-849188967.html

Русские оставили след. Спецоперация изменила Закавказье и Среднюю Азию

Русские оставили след. Спецоперация изменила Закавказье и Среднюю Азию - 14.06.2024, ПРАЙМ

Русские оставили след. Спецоперация изменила Закавказье и Среднюю Азию

Россияне, которые переехали в Среднюю Азию или Закавказье из-за спецоперации на Украине, ускорили рост этих регионов и придали им геополитического веса,... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T16:13+0300

2024-06-14T16:13+0300

2024-06-14T16:19+0300

средняя азия

закавказье

экономический рост

экономика

инвестиции

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/15/841381563_0:99:2048:1251_1920x0_80_0_0_0fea003402587fa3818c5ed2c750c27e.jpg

МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Россияне, которые переехали в Среднюю Азию или Закавказье из-за спецоперации на Украине, ускорили рост этих регионов и придали им геополитического веса, сообщает The Economist.Уточняется, что в прошлом году их экономика выросла на 4,9 процента, превысив прежние прогнозы.Издание указывает, что три страны Закавказья (Армения, Азербайджан и Грузия) и пять стран Средней Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) "пытаются усидеть на двух стульях". С одной стороны, они не поддержали СВО, Армения после якобы предательства Кремля решила сблизиться с Западом. С другой стороны, среднеазиатские лидеры посетили Парад Победы в Москве, Грузия укрепляет связи с российским правительством, и Россия построит первую в Средней Азии атомную электростанцию."Почти все страны нарастили импорт из Европы, Китая, ОАЭ и Турции, одновременно расширив экспорт в Россию", — подчеркивает The Economist.Помимо этого, журналисты издания отмечают, что объем торговли по “Среднему коридору” через Закавказье и Среднюю Азию увеличился более чем вчетверо. В феврале Евросоюз объявил о планах инвестировать в него дополнительные десять миллиардов евро.В статье также указывается, что с 2022 года россияне открыли в Грузии минимум втрое больше компаний, чем за прошедшие 27 лет вместе взятые. В Казахстане на долю России сейчас приходится 41 процент зарубежных юридических лиц (по сравнению с 32 процентами в 2021 году).Полный текст читайте на ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240612/utka-849098342.html

средняя азия

закавказье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

средняя азия, закавказье, экономический рост, инвестиции, россия