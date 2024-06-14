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Русские оставили след. Спецоперация изменила Закавказье и Среднюю Азию
Русские оставили след. Спецоперация изменила Закавказье и Среднюю Азию - 14.06.2024, ПРАЙМ
Русские оставили след. Спецоперация изменила Закавказье и Среднюю Азию
Россияне, которые переехали в Среднюю Азию или Закавказье из-за спецоперации на Украине, ускорили рост этих регионов и придали им геополитического веса,... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T16:13+0300
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закавказье
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Россияне, которые переехали в Среднюю Азию или Закавказье из-за спецоперации на Украине, ускорили рост этих регионов и придали им геополитического веса, сообщает The Economist.Уточняется, что в прошлом году их экономика выросла на 4,9 процента, превысив прежние прогнозы.Издание указывает, что три страны Закавказья (Армения, Азербайджан и Грузия) и пять стран Средней Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) "пытаются усидеть на двух стульях". С одной стороны, они не поддержали СВО, Армения после якобы предательства Кремля решила сблизиться с Западом. С другой стороны, среднеазиатские лидеры посетили Парад Победы в Москве, Грузия укрепляет связи с российским правительством, и Россия построит первую в Средней Азии атомную электростанцию."Почти все страны нарастили импорт из Европы, Китая, ОАЭ и Турции, одновременно расширив экспорт в Россию", — подчеркивает The Economist.Помимо этого, журналисты издания отмечают, что объем торговли по “Среднему коридору” через Закавказье и Среднюю Азию увеличился более чем вчетверо. В феврале Евросоюз объявил о планах инвестировать в него дополнительные десять миллиардов евро.В статье также указывается, что с 2022 года россияне открыли в Грузии минимум втрое больше компаний, чем за прошедшие 27 лет вместе взятые. В Казахстане на долю России сейчас приходится 41 процент зарубежных юридических лиц (по сравнению с 32 процентами в 2021 году).Полный текст читайте на ИноСМИ >>
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средняя азия, закавказье, экономический рост, инвестиции, россия
Средняя Азия, Закавказье, экономический рост, Экономика, инвестиции, РОССИЯ
Русские оставили след. Спецоперация изменила Закавказье и Среднюю Азию
The Economist: спецоперация на Украине ускорила рост Закавказья и Средней Азии
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ.
Россияне, которые переехали в Среднюю Азию или Закавказье из-за спецоперации на Украине, ускорили рост этих регионов и придали им геополитического веса, сообщает The Economist
.
Уточняется, что в прошлом году их экономика выросла на 4,9 процента, превысив прежние прогнозы.
Издание указывает, что три страны Закавказья (Армения, Азербайджан и Грузия) и пять стран Средней Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) "пытаются усидеть на двух стульях". С одной стороны, они не поддержали СВО, Армения после якобы предательства Кремля решила сблизиться с Западом. С другой стороны, среднеазиатские лидеры посетили Парад Победы в Москве, Грузия укрепляет связи с российским правительством, и Россия построит первую в Средней Азии атомную электростанцию.
"Почти все страны нарастили импорт из Европы, Китая, ОАЭ и Турции, одновременно расширив экспорт в Россию", — подчеркивает The Economist.
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Помимо этого, журналисты издания отмечают, что объем торговли по “Среднему коридору” через Закавказье и Среднюю Азию увеличился более чем вчетверо. В феврале Евросоюз объявил о планах инвестировать в него дополнительные десять миллиардов евро.
В статье также указывается, что с 2022 года россияне открыли в Грузии минимум втрое больше компаний, чем за прошедшие 27 лет вместе взятые. В Казахстане на долю России сейчас приходится 41 процент зарубежных юридических лиц (по сравнению с 32 процентами в 2021 году).
Полный текст читайте на ИноСМИ
>>