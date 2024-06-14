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Захарова прокомментировала подписание соглашения между США и Украиной - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Захарова прокомментировала подписание соглашения между США и Украиной
Захарова прокомментировала подписание соглашения между США и Украиной - 14.06.2024, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала подписание соглашения между США и Украиной
Украинско-американские соглашения о гарантиях безопасности не имеют юридической силы, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T11:03+0300
2024-06-14T11:24+0300
политика
сша
украина
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Украинско-американские соглашения о гарантиях безопасности не имеют юридической силы, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ранее президент США Джо Байден и Владимир Зеленский подписали соглашение, которое должно стать "мостом" Киева в НАТО.Она пояснила, что подписанные документы "ни о чем", они не имеют юридической силы. Дипломат назвала соглашения "обычными бумажками", добавив, что пресс-релизы несут в себе больше сути.Захарова также отметила, что данное соглашение нужно, "чтобы демонстрировать оставшимся на Украине гражданам, которых Зеленский еще под нож не пустил, что вроде как мировое сообщество с ними", а также для того, "чтобы приехать на так называемую конференцию в Швейцарии с какими-то наработками, опять же квазиюридического характера".
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сша, украина, поддержка украины
Политика, США, УКРАИНА, поддержка Украины
11:03 14.06.2024 (обновлено: 11:24 14.06.2024)
 
Захарова прокомментировала подписание соглашения между США и Украиной

Захарова: соглашения США и Украины по безопасности не имеют юридической силы

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Украинско-американские соглашения о гарантиях безопасности не имеют юридической силы, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Ранее президент США Джо Байден и Владимир Зеленский подписали соглашение, которое должно стать "мостом" Киева в НАТО.
Она пояснила, что подписанные документы "ни о чем", они не имеют юридической силы. Дипломат назвала соглашения "обычными бумажками", добавив, что пресс-релизы несут в себе больше сути.
Захарова также отметила, что данное соглашение нужно, "чтобы демонстрировать оставшимся на Украине гражданам, которых Зеленский еще под нож не пустил, что вроде как мировое сообщество с ними", а также для того, "чтобы приехать на так называемую конференцию в Швейцарии с какими-то наработками, опять же квазиюридического характера".
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