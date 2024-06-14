https://1prime.ru/20240614/soglashenie-849176972.html
Путин прокомментировал подписание соглашения США и Украины о безопасности
Путин прокомментировал подписание соглашения США и Украины о безопасности - 14.06.2024, ПРАЙМ
Путин прокомментировал подписание соглашения США и Украины о безопасности
Соглашение США и Украины о безопасности является блефом, договор ничтожен, все конструкции могут рассыпаться, заявил на встрече с руководством МИД РФ президент... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T13:38+0300
2024-06-14T13:38+0300
2024-06-14T14:00+0300
политика
россия
украина
владимир путин
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/07/848973670_0:121:3213:1928_1920x0_80_0_0_e841f4ad4b029f969c3a039cac4d53f8.jpg
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Соглашение США и Украины о безопасности является блефом, договор ничтожен, все конструкции могут рассыпаться, заявил на встрече с руководством МИД РФ президент России Владимир Путин.Он напомнил, что Киев в первом полугодии заключил пакет двух соглашений с целым рядом государств Европы, теперь появился подобный документ с США."Если позднее проведут серьезную юридическую экспертизу такого соглашения, то непременно возникнет вопрос: кто и с какими полномочиями эти документы подписывал. Окажется, что это все блеф: договор ничтожен, а вся конструкция рассыплется", — пояснил российский лидер.Он также добавил, что Москве все равно, какие соглашения подписывает Владимир Зеленский. По словам Путина, США просто хотят придать своим ставленникам легитимности.Ранее президент США Джо Байден и Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности, которое должно стать "мостом" Киева в НАТО. Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, документ не имеет юридической силы.
https://1prime.ru/20240614/khozyaeva-849176638.html
украина
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/07/848973670_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_ef9a6e4da2c81587cd6e218c753b9375.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир путин, запад
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, ЗАПАД
Путин прокомментировал подписание соглашения США и Украины о безопасности
Путин: соглашение США и Украины о безопасности является блефом, договор ничтожен
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Соглашение США и Украины о безопасности является блефом, договор ничтожен, все конструкции могут рассыпаться, заявил на встрече с руководством МИД РФ президент России Владимир Путин.
Он напомнил, что Киев в первом полугодии заключил пакет двух соглашений с целым рядом государств Европы, теперь появился подобный документ с США.
"Если позднее проведут серьезную юридическую экспертизу такого соглашения, то непременно возникнет вопрос: кто и с какими полномочиями эти документы подписывал. Окажется, что это все блеф: договор ничтожен, а вся конструкция рассыплется", — пояснил российский лидер.
Он также добавил, что Москве все равно, какие соглашения подписывает Владимир Зеленский. По словам Путина, США просто хотят придать своим ставленникам легитимности.
Ранее президент США Джо Байден и Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности, которое должно стать "мостом" Киева в НАТО. Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, документ не имеет юридической силы.
Путин назвал истинных хозяев Украины