https://1prime.ru/20240614/soglashenie-849176972.html

Путин прокомментировал подписание соглашения США и Украины о безопасности

Путин прокомментировал подписание соглашения США и Украины о безопасности - 14.06.2024, ПРАЙМ

Путин прокомментировал подписание соглашения США и Украины о безопасности

Соглашение США и Украины о безопасности является блефом, договор ничтожен, все конструкции могут рассыпаться, заявил на встрече с руководством МИД РФ президент... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T13:38+0300

2024-06-14T13:38+0300

2024-06-14T14:00+0300

политика

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Соглашение США и Украины о безопасности является блефом, договор ничтожен, все конструкции могут рассыпаться, заявил на встрече с руководством МИД РФ президент России Владимир Путин.Он напомнил, что Киев в первом полугодии заключил пакет двух соглашений с целым рядом государств Европы, теперь появился подобный документ с США."Если позднее проведут серьезную юридическую экспертизу такого соглашения, то непременно возникнет вопрос: кто и с какими полномочиями эти документы подписывал. Окажется, что это все блеф: договор ничтожен, а вся конструкция рассыплется", — пояснил российский лидер.Он также добавил, что Москве все равно, какие соглашения подписывает Владимир Зеленский. По словам Путина, США просто хотят придать своим ставленникам легитимности.Ранее президент США Джо Байден и Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности, которое должно стать "мостом" Киева в НАТО. Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, документ не имеет юридической силы.

https://1prime.ru/20240614/khozyaeva-849176638.html

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россия, украина, владимир путин, запад