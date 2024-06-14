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Путин прокомментировал подписание соглашения США и Украины о безопасности - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Путин прокомментировал подписание соглашения США и Украины о безопасности
Путин прокомментировал подписание соглашения США и Украины о безопасности - 14.06.2024, ПРАЙМ
Путин прокомментировал подписание соглашения США и Украины о безопасности
Соглашение США и Украины о безопасности является блефом, договор ничтожен, все конструкции могут рассыпаться, заявил на встрече с руководством МИД РФ президент... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T13:38+0300
2024-06-14T14:00+0300
политика
россия
украина
владимир путин
запад
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Соглашение США и Украины о безопасности является блефом, договор ничтожен, все конструкции могут рассыпаться, заявил на встрече с руководством МИД РФ президент России Владимир Путин.Он напомнил, что Киев в первом полугодии заключил пакет двух соглашений с целым рядом государств Европы, теперь появился подобный документ с США."Если позднее проведут серьезную юридическую экспертизу такого соглашения, то непременно возникнет вопрос: кто и с какими полномочиями эти документы подписывал. Окажется, что это все блеф: договор ничтожен, а вся конструкция рассыплется", — пояснил российский лидер.Он также добавил, что Москве все равно, какие соглашения подписывает Владимир Зеленский. По словам Путина, США просто хотят придать своим ставленникам легитимности.Ранее президент США Джо Байден и Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности, которое должно стать "мостом" Киева в НАТО. Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, документ не имеет юридической силы.
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россия, украина, владимир путин, запад
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, ЗАПАД
13:38 14.06.2024 (обновлено: 14:00 14.06.2024)
 
Путин прокомментировал подписание соглашения США и Украины о безопасности

Путин: соглашение США и Украины о безопасности является блефом, договор ничтожен

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин на пленарном заседании, ПМЭФ-2024
Владимир Путин на пленарном заседании, ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Соглашение США и Украины о безопасности является блефом, договор ничтожен, все конструкции могут рассыпаться, заявил на встрече с руководством МИД РФ президент России Владимир Путин.
Он напомнил, что Киев в первом полугодии заключил пакет двух соглашений с целым рядом государств Европы, теперь появился подобный документ с США.
"Если позднее проведут серьезную юридическую экспертизу такого соглашения, то непременно возникнет вопрос: кто и с какими полномочиями эти документы подписывал. Окажется, что это все блеф: договор ничтожен, а вся конструкция рассыплется", — пояснил российский лидер.
Он также добавил, что Москве все равно, какие соглашения подписывает Владимир Зеленский. По словам Путина, США просто хотят придать своим ставленникам легитимности.
Ранее президент США Джо Байден и Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности, которое должно стать "мостом" Киева в НАТО. Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, документ не имеет юридической силы.
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