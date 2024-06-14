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"Сотни тысяч". На Западе восхитились поступком Путина

"Сотни тысяч". На Западе восхитились поступком Путина - 14.06.2024, ПРАЙМ

"Сотни тысяч". На Западе восхитились поступком Путина

Мирное предложение президента России Владимира Путина по Украине могло бы спасти тысячи украинцев от смерти, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T23:41+0300

2024-06-14T23:41+0300

2024-06-14T23:41+0300

политика

мирные переговоры

украина

россия

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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Мирное предложение президента России Владимира Путина по Украине могло бы спасти тысячи украинцев от смерти, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."К чему бы это привело, так это к тому, что спасло бы жизни десятков, а, может быть, и сотен тысяч украинцев. <…> Но они продолжат гибнуть, поскольку эти мирные предложения были отвергнуты", — указал эксперт.Меркурис полагает, что Владимир Зеленский вряд ли согласится с такими условиями, а западные лидеры отвергать дипломатию.Аналитик сообщил, что данная инициатива учитывала интересы всех сторон. Украина могла бы вернуть себе мир, заключил он.14 июня президент России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и отказаться от членства в НАТО.

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мирные переговоры, украина, россия