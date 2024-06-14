https://1prime.ru/20240614/stavka-849195005.html

Средняя максимальная ставка по вкладам в России выросла до 15,69 процента

Средняя максимальная ставка по вкладам в России выросла до 15,69 процента - 14.06.2024, ПРАЙМ

Средняя максимальная ставка по вкладам в России выросла до 15,69 процента

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады июня выросла на 0,53... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T18:39+0300

2024-06-14T18:39+0300

2024-06-14T18:39+0300

банк россии

ставка по вкладам

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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады июня выросла на 0,53 процентного пункта, до 15,69%, и обновила максимум с середины апреля 2022 года, следует из материалов Банка России. Ранее в третьей декаде мая показатель достиг максимума с середины апреля 2022 года. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года - 20,51%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", Москредбанк, Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

https://1prime.ru/20240613/stavka-849128658.html

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ставка по вкладам