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ВТБ с 17 июня повысит ставки по рыночным программам ипотеки

ВТБ с 17 июня повысит ставки по рыночным программам ипотеки - 14.06.2024, ПРАЙМ

ВТБ с 17 июня повысит ставки по рыночным программам ипотеки

ВТБ с 17 июня повышает ставки по рыночным программам ипотеки на 0,5 процентного пункта, минимальные теперь составят 18%, сообщила пресс-служба банка. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T21:03+0300

2024-06-14T21:03+0300

2024-06-14T22:07+0300

экономика

втб

ставка

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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. ВТБ с 17 июня повышает ставки по рыночным программам ипотеки на 0,5 процентного пункта, минимальные теперь составят 18%, сообщила пресс-служба банка."В связи с продолжающимся ростом стоимости ОФЗ с 17 июня ВТБ скорректирует условия по собственным ипотечным программам, увеличив базовую ставку на 0,5 процентных пункта",- сказано в сообщении.Таким образом, средства на покупку квартир на первичном и вторичном рынках будут доступны от 18% годовых при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе от 30% и крупном размере кредита (для будущих зарплатных клиентов – от 17,9%).Отмечается, что клиенты, получившие одобрение заявок до 17 июня, смогут воспользоваться ранее действовавшими ставками до 13 июля включительно.В сообщении указывается, что ВТБ сохраняет для клиентов все действующие дисконты. Заемщики по-прежнему могут получить скидку в размере 0,2 процентного пункта при крупном размере кредита, 0,3 процентного пункта - при подаче онлайн-заявки, использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке или получении зарплаты на карту банка и 0,4 процентного пункта – при переводе зарплаты в ВТБ."Банк также оставляет без изменений ставки по льготным программам: по ипотеке с господдержкой кредиты - 8%, по "семейной" и IT-ипотеке – 6% и 5% соответственно, по Дальневосточной и "арктической" ипотеке - 2%",- добавили в пресс-службе.Ранее в июне Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 1,5 процентных пункта, минимальные теперь составляют 18,2%. Повышение не затронет ипотечные программы с господдержкой, сообщала пресс-служба банка.

https://1prime.ru/20240614/stavka-849195005.html

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втб, ставка