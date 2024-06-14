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Газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге построили на 32,3 процента

Газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге построили на 32,3 процента - 14.06.2024, ПРАЙМ

Газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге построили на 32,3 процента

Газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге построен на 32,3%, размещены заказы на основное оборудование, первые его поставки запланированы на третий квартал 2024 | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T19:36+0300

2024-06-14T19:36+0300

2024-06-14T20:04+0300

экономика

газпром

газопереработка

усть-луга

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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге построен на 32,3%, размещены заказы на основное оборудование, первые его поставки запланированы на третий квартал 2024 года, сообщил "Газпром".Глава "Газпрома" Алексей Миллер провел совещание о ходе строительства комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в районе Усть-Луги."Отмечено, что текущий статус готовности газоперерабатывающего комплекса, который входит в КПЭГ (ГПК КПЭГ), составляет 32,3%. Полностью завершены работы по инженерной подготовке площадок технологических установок и других объектов, устройству подъездных автодорог. Размещены заказы на основное оборудование, включая всю линейку оборудования длительного срока изготовления. Первые поставки запланированы на третий квартал 2024 года", - говорится в Telegram-канале компании.

https://1prime.ru/20240614/gaz-849198126.html

усть-луга

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газпром, газопереработка, усть-луга