Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге построили на 32,3 процента - 14.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240614/stroyka-849197336.html
Газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге построили на 32,3 процента
Газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге построили на 32,3 процента - 14.06.2024, ПРАЙМ
Газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге построили на 32,3 процента
Газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге построен на 32,3%, размещены заказы на основное оборудование, первые его поставки запланированы на третий квартал 2024 | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T19:36+0300
2024-06-14T20:04+0300
экономика
газпром
газопереработка
усть-луга
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/06/842530613_0:0:3206:1804_1920x0_80_0_0_4701a26f57ce6a4e18d21c3c786e4601.jpg
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге построен на 32,3%, размещены заказы на основное оборудование, первые его поставки запланированы на третий квартал 2024 года, сообщил "Газпром".Глава "Газпрома" Алексей Миллер провел совещание о ходе строительства комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в районе Усть-Луги."Отмечено, что текущий статус готовности газоперерабатывающего комплекса, который входит в КПЭГ (ГПК КПЭГ), составляет 32,3%. Полностью завершены работы по инженерной подготовке площадок технологических установок и других объектов, устройству подъездных автодорог. Размещены заказы на основное оборудование, включая всю линейку оборудования длительного срока изготовления. Первые поставки запланированы на третий квартал 2024 года", - говорится в Telegram-канале компании.
https://1prime.ru/20240614/gaz-849198126.html
усть-луга
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/06/842530613_439:0:3075:1977_1920x0_80_0_0_346289f6bbbf9d6cc182a549f4927c9c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газпром, газопереработка, усть-луга
Экономика, Газпром, газопереработка, Усть-Луга
19:36 14.06.2024 (обновлено: 20:04 14.06.2024)
 
Газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге построили на 32,3 процента

"Газпром": комплекс газопереработки в Усть-Луге готов на 32,3 процента

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге построен на 32,3%, размещены заказы на основное оборудование, первые его поставки запланированы на третий квартал 2024 года, сообщил "Газпром".
Глава "Газпрома" Алексей Миллер провел совещание о ходе строительства комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в районе Усть-Луги.
"Отмечено, что текущий статус готовности газоперерабатывающего комплекса, который входит в КПЭГ (ГПК КПЭГ), составляет 32,3%. Полностью завершены работы по инженерной подготовке площадок технологических установок и других объектов, устройству подъездных автодорог. Размещены заказы на основное оборудование, включая всю линейку оборудования длительного срока изготовления. Первые поставки запланированы на третий квартал 2024 года", - говорится в Telegram-канале компании.
Газохранилище Черноморнефтегаз в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
Цены на газ в США опустились на 1% на прогнозах ослабления спроса
19:53
 
ЭкономикаГазпромгазопереработкаУсть-Луга
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала