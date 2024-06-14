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Банк России продал рекордный объем юаней по валютному свопу
Банк России продал рекордный объем юаней по валютному свопу - 14.06.2024, ПРАЙМ
Банк России продал рекордный объем юаней по валютному свопу
Банк России 13 июня продал в рамках валютного свопа 14,234 миллиарда юаней на 174,24 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей за всю историю,... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T08:49+0300
2024-06-14T08:49+0300
2024-06-14T08:49+0300
банк россии
юань
валютный своп
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Банк России 13 июня продал в рамках валютного свопа 14,234 миллиарда юаней на 174,24 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей за всю историю, следует из материалов ЦБ. Предыдущий рекордный объем юаней в рамках этого инструмента с момента его запуска был продан 29 декабря - 13,751 миллиарда на 173,562 миллиарда рублей. Банк России с 19 января прошлого года запустил сделки своп - продажи юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и по второй части - на следующий рабочий день. Ежедневный максимальный лимит для этого инструмента установлен в размере 10 миллиардов юаней. Но при необходимости Банк России может его корректировать. Свопы проходят на организованных торгах Московской биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням.
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юань, валютный своп
Банк России, юань, валютный своп
Банк России продал рекордный объем юаней по валютному свопу
ЦБ продал рекордный объем юаней по валютному свопу 14,2 млрд на 174 млрд рублей
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Банк России 13 июня продал в рамках валютного свопа 14,234 миллиарда юаней на 174,24 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей за всю историю, следует из материалов ЦБ.
Предыдущий рекордный объем юаней в рамках этого инструмента с момента его запуска был продан 29 декабря - 13,751 миллиарда на 173,562 миллиарда рублей.
Банк России с 19 января прошлого года запустил сделки своп - продажи юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и по второй части - на следующий рабочий день.
Ежедневный максимальный лимит для этого инструмента установлен в размере 10 миллиардов юаней. Но при необходимости Банк России может его корректировать.
Свопы проходят на организованных торгах Московской биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням.
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