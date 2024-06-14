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Трамп высказался против помощи Украине, заявил конгрессмен

Трамп высказался против помощи Украине, заявил конгрессмен - 14.06.2024, ПРАЙМ

Трамп высказался против помощи Украине, заявил конгрессмен

Экс-президент США Дональд Трамп в ходе встречи с законодателями-республиканцами высказался против помощи Киеву, заявил конгрессмен Мэтт Гетц. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T09:01+0300

2024-06-14T09:01+0300

2024-06-14T09:52+0300

политика

сша

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поддержка украины

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ВАШИНГТОН, 13 июн - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп в ходе встречи с законодателями-республиканцами высказался против помощи Киеву, заявил конгрессмен Мэтт Гетц. Трамп в четверг проводил встречу с однопартийцами на Капитолийском холме. "Он сказал, что мы должны платить больше нашим солдатам, а не отправлять 60 миллиардов долларов Украине. Трамп, критикующий помощь Украине в лицо спикеру палаты представителей Майку Джонсону, — это эпично", — написал конгрессмен в соцсети Х. По его словам, Трамп заявил, что Киев "никогда не поможет США". Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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сша, дональд трамп, поддержка украины