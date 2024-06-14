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ВТБ отметил рост средних трат его клиентов на маркетплейсах

ВТБ отметил рост средних трат его клиентов на маркетплейсах - 14.06.2024, ПРАЙМ

ВТБ отметил рост средних трат его клиентов на маркетплейсах

Средняя сумма трат клиентов ВТБ на маркетплейсах в мае выросла на 24% относительно показателя годом ранее, до 7 тысяч рублей в месяц, говорится в сообщении... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T15:52+0300

2024-06-14T15:52+0300

2024-06-14T15:52+0300

экономика

втб

маркетплейс

расходы

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Средняя сумма трат клиентов ВТБ на маркетплейсах в мае выросла на 24% относительно показателя годом ранее, до 7 тысяч рублей в месяц, говорится в сообщении банка. "По итогам мая 2024 года число клиентов ВТБ, которые совершают покупки на маркетплейсах, увеличилось более чем в 1,8 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня почти каждый четвертый клиент банка приобретает товары на онлайн-площадках, а объем потраченных на них средств вырос в 2,2 раза", - указывается в пресс-релизе. "ВТБ отмечает положительную динамику как по числу транзакций, так и по среднему чеку – за год эти показатели выросли на 50% и 35% соответственно. Средняя сумма трат на маркетплейсах достигла 7 тысяч рублей в месяц, это на 24% выше, чем в мае 2023 года", - также сообщает банк. Среди клиентов ВТБ наиболее активные покупатели на маркетплейсах – потребители в возрасте от 22 до 45 лет, в мае 2024 года доля этой категории составила 61% по объему трат и 58% по количеству. Наиболее динамично спрос на покупки на онлайн-площадках растет среди молодежи и клиентов старшего поколения, говорится в сообщении. По итогам мая 2024 года число пользователей маркетплейсов в возрасте до 22 лет выросло почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их расходы увеличились почти в 4 раза, количество покупок – более чем в 2 раза и средний чек – более чем в 1,5 раза. Число клиентов старше 65 лет, совершающих покупки на онлайн-площадках, в мае удвоилось. Они потратили в 2,5 раза больше средств, совершив почти в 2 раза больше транзакций и увеличив средний чек на 28%, добавляется там же. В мае 2024 года большая часть клиентов (93%) использовали для оплаты покупок на маркетплейсах карты и Систему быстрых платежей (СБП). При этом банк фиксирует рост спроса на оплату с помощью СБП. В мае на нее пришлось 59% от объема трат и 51% от числа совершенных покупок. С начала года число пользователей, использующих этот инструмент, выросло в 2,4 раза, сумма трат и транзакций – в 2,5 раза. Средний чек при оплате по СБП на треть превышает оплаты картой, отмечается в сообщении.

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втб, маркетплейс, расходы