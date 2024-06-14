Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ оценил профицит текущего счета платежного баланса России - 14.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240614/tsb-849188405.html
ЦБ оценил профицит текущего счета платежного баланса России
ЦБ оценил профицит текущего счета платежного баланса России - 14.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ оценил профицит текущего счета платежного баланса России
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае текущего года выросло в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T16:03+0300
2024-06-14T16:21+0300
банк россии
профицит текущего счета платежного баланса
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/16/841001649_0:123:3015:1818_1920x0_80_0_0_fe38170ed90c7ad954a959d53cfc3c91.jpg
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае текущего года выросло в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 38,1 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России."В январе-мае 2024 года профицит счета текущих операций увеличился до 38,1 млрд долларов США с 21,0 млрд долларов США в соответствующем периоде 2023 года в результате как расширения профицита торгового баланса, так и уменьшения дефицитов других статей счета текущих операций", - говорится в сообщении регулятора.По данным ЦБ, в мае 2024 года положительное сальдо счета текущих операций составило 5,1 миллиарда долларов против 5,3 миллиарда долларов годом ранее."Профицит баланса внешней торговли товарами вырос до 56 миллиардов долларов США против 47,6 миллиарда долларов США в январе-мае 2023 года за счет более значимого снижения импорта по сравнению с экспортом", - добавляет регулятор.Кроме того, дефицит баланса услуг сократился до 9,6 миллиарда долларов против 13,2 миллиарда долларов в январе-мае 2023 года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/16/841001649_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c1bf358e531edaa557f4465038f0229d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
профицит текущего счета платежного баланса, россия
Банк России, профицит текущего счета платежного баланса, РОССИЯ
16:03 14.06.2024 (обновлено: 16:21 14.06.2024)
 
ЦБ оценил профицит текущего счета платежного баланса России

ЦБ: профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае вырос до 38,1 млрд долларов

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае текущего года выросло в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 38,1 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России.
"В январе-мае 2024 года профицит счета текущих операций увеличился до 38,1 млрд долларов США с 21,0 млрд долларов США в соответствующем периоде 2023 года в результате как расширения профицита торгового баланса, так и уменьшения дефицитов других статей счета текущих операций", - говорится в сообщении регулятора.
По данным ЦБ, в мае 2024 года положительное сальдо счета текущих операций составило 5,1 миллиарда долларов против 5,3 миллиарда долларов годом ранее.
"Профицит баланса внешней торговли товарами вырос до 56 миллиардов долларов США против 47,6 миллиарда долларов США в январе-мае 2023 года за счет более значимого снижения импорта по сравнению с экспортом", - добавляет регулятор.
Кроме того, дефицит баланса услуг сократился до 9,6 миллиарда долларов против 13,2 миллиарда долларов в январе-мае 2023 года.
 
Банк Россиипрофицит текущего счета платежного балансаРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала