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ЦБ оценил профицит текущего счета платежного баланса России

ЦБ оценил профицит текущего счета платежного баланса России - 14.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ оценил профицит текущего счета платежного баланса России

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае текущего года выросло в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T16:03+0300

2024-06-14T16:03+0300

2024-06-14T16:21+0300

банк россии

профицит текущего счета платежного баланса

россия

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае текущего года выросло в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 38,1 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России."В январе-мае 2024 года профицит счета текущих операций увеличился до 38,1 млрд долларов США с 21,0 млрд долларов США в соответствующем периоде 2023 года в результате как расширения профицита торгового баланса, так и уменьшения дефицитов других статей счета текущих операций", - говорится в сообщении регулятора.По данным ЦБ, в мае 2024 года положительное сальдо счета текущих операций составило 5,1 миллиарда долларов против 5,3 миллиарда долларов годом ранее."Профицит баланса внешней торговли товарами вырос до 56 миллиардов долларов США против 47,6 миллиарда долларов США в январе-мае 2023 года за счет более значимого снижения импорта по сравнению с экспортом", - добавляет регулятор.Кроме того, дефицит баланса услуг сократился до 9,6 миллиарда долларов против 13,2 миллиарда долларов в январе-мае 2023 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

профицит текущего счета платежного баланса, россия