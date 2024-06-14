https://1prime.ru/20240614/tsb-849191861.html
ЦБ установил курс доллара и евро на 15 июня
ЦБ установил курс доллара и евро на 15 июня - 14.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ установил курс доллара и евро на 15 июня
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 12,21 копейки, до 12,1629 рубля, курс доллара вырос на 85,78 копейки, до 89,0658 рубля,... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T17:21+0300
2024-06-14T17:21+0300
2024-06-14T17:26+0300
банк россии
курсы валют
доллар
евро
юань
рубль
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_0fa7746dde775725b894eccf4864158c.jpg
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 12,21 копейки, до 12,1629 рубля, курс доллара вырос на 85,78 копейки, до 89,0658 рубля, евро - на 31,9 копейки, до 95,1514 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_9dd99d2ea0939e6a48988d6f61f0ae05.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курсы валют, доллар, евро, юань, рубль
Банк России, Курсы валют, доллар, евро, юань, рубль
ЦБ установил курс доллара и евро на 15 июня
ЦБ: официальный курс юаня с субботы - 12,16 руб, доллара - 89,07 руб, евро - 95,15 руб
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 12,21 копейки, до 12,1629 рубля, курс доллара вырос на 85,78 копейки, до 89,0658 рубля, евро - на 31,9 копейки, до 95,1514 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.