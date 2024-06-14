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ЦБ установил курс доллара и евро на 15 июня

ЦБ установил курс доллара и евро на 15 июня - 14.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ установил курс доллара и евро на 15 июня

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 12,21 копейки, до 12,1629 рубля, курс доллара вырос на 85,78 копейки, до 89,0658 рубля,... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T17:21+0300

2024-06-14T17:21+0300

2024-06-14T17:26+0300

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 12,21 копейки, до 12,1629 рубля, курс доллара вырос на 85,78 копейки, до 89,0658 рубля, евро - на 31,9 копейки, до 95,1514 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курсы валют, доллар, евро, юань, рубль