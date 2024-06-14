https://1prime.ru/20240614/turtsiya-849181450.html

"Путин не простит". В Турции пришли в ярость от решение G7 по активам РФ

"Путин не простит". В Турции пришли в ярость от решение G7 по активам РФ - 14.06.2024, ПРАЙМ

"Путин не простит". В Турции пришли в ярость от решение G7 по активам РФ

Лидеры стран "Большой семерки" приняли решение по доходам от замороженных российских активов и их передаче Украине. Читатели Haber7 жестко раскритиковали данное | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T15:20+0300

2024-06-14T15:20+0300

2024-06-14T15:33+0300

политика

турция

россия

замороженные российские активы

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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Лидеры стран "Большой семерки" приняли решение по доходам от замороженных российских активов и их передаче Украине. Читатели Haber7 жестко раскритиковали данное решение."Современное воровство. Лидер банды – США... Правда, Украине не пойдет и десятая часть этих денег. Каннибалы разделят их между собой, вычтут за содержание", — написал в комментариях к материалу читатель Джаббар.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЯсин айдын отметил, что "Запад официально сеет семена третьей мировой войны". "Но не следует забывать: "Кто сеет ветер, пожнет бурю". Мы сыты по горло демократическими иллюзиями, под видом которых пытаются поработить мир", — добавил он.По мнению читателя под ником Гость 12, Запад "делает все, чтобы спровоцировать Россию" и сам готовит свой конец."Путин призовет вас к ответу за это, он такое не простит", — указал читатель под ником Родина прежде всего.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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турция, россия, замороженные российские активы