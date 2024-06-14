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В США предупредили Украину об ударе в спину от главного союзника
В США предупредили Украину об ударе в спину от главного союзника - 14.06.2024, ПРАЙМ
В США предупредили Украину об ударе в спину от главного союзника
Поддержка Киева стремительно угасает, о чем говорят результаты выборов в Европарламент, передает издание Responsible Statecraft. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T11:26+0300
2024-06-14T11:26+0300
2024-06-14T11:37+0300
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Поддержка Киева стремительно угасает, о чем говорят результаты выборов в Европарламент, передает издание Responsible Statecraft."Многие эксперты интерпретируют результаты (выборов в Европарламент. — Прим. ред.) как потенциальный признак растущего сопротивления финансированию Украины", — заметил корреспондент портала Блейз Малли.Малли отметил, что правые партии, которые относятся скептически к финансированию Украины, одержали победу на выборах во Франции и Германии.Кроме того, ряд экспертов подчеркивает общее недовольство избирателей в Европе текущим положением дел в странах, в том числе в связи с конфликтом на Украине и ущербом от антироссийских санкций.Ранее СМИ писали, что крайне правые популистские партии “Национальное объединение” и “Реконкиста” Марин Ле Пен и Эрика Земмура и крайне левая популистская “Непокоренная Франция” получили большинство голосов, обойдя партию "Возрождение" Эммануэля Макрона.
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украина, ес, политика
Политика, УКРАИНА, ЕС, политика
В США предупредили Украину об ударе в спину от главного союзника
Responsible Statecraft: в Европе растет сопротивление финансированию Украины
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ.
Поддержка Киева стремительно угасает, о чем говорят результаты выборов в Европарламент, передает
издание Responsible Statecraft.
"Многие эксперты интерпретируют результаты (выборов в Европарламент. — Прим. ред.) как потенциальный признак растущего сопротивления финансированию Украины", — заметил корреспондент портала Блейз Малли.
Малли отметил, что правые партии, которые относятся скептически к финансированию Украины, одержали победу на выборах во Франции и Германии.
Кроме того, ряд экспертов подчеркивает общее недовольство избирателей в Европе текущим положением дел в странах, в том числе в связи с конфликтом на Украине и ущербом от антироссийских санкций.
Ранее СМИ писали, что крайне правые популистские партии “Национальное объединение” и “Реконкиста” Марин Ле Пен и Эрика Земмура и крайне левая популистская “Непокоренная Франция” получили большинство голосов, обойдя партию "Возрождение" Эммануэля Макрона.
Начали сейчас. США признались, для чего им нужен конфликт на Украине