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"Надули и обманули". Путин рассказал о попытках решить конфликт на Украине - 14.06.2024, ПРАЙМ
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"Надули и обманули". Путин рассказал о попытках решить конфликт на Украине
"Надули и обманули". Путин рассказал о попытках решить конфликт на Украине - 14.06.2024, ПРАЙМ
"Надули и обманули". Путин рассказал о попытках решить конфликт на Украине
Россию обманули в отношении урегулирования украинского кризиса, заявил глава государства Владимир Путин в рамках встречи с руководством МИД России. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T13:17+0300
2024-06-14T13:53+0300
политика
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Россию обманули в отношении урегулирования украинского кризиса, заявил глава государства Владимир Путин в рамках встречи с руководством МИД России."Просто надули нас, в очередной раз, обманули. Вместо реального и мирного процесса, вместо политики реинтеграции и национального примирения, о которой любили разглагольствовать в Киеве, Донбасс в течение восьми лет обстреливали", — сказал президент.Путин подчеркнул, что бывший канцлер Германии и бывший президент Франции, которые были фактически соавторами Минских соглашений, признали, что их реализация на самом деле не запланирована.Украинское руководство в свою очередь использовало соглашения для выигрыша времени и создания вооруженных формирований на территории Украины. Тем не менее, в самом начале спецоперации Москва пыталась донести до украинских властей, что Киев должен уважать выбор Донбасса и волю местных жителей, а также прекратить обстрелы мирных городов и поселков.Россия надеялась на мирное урегулирование конфликта, но все предложения были отвергнуты. Путин подчеркнул, что Москва предлагала компромиссы и рассчитывала на учет законных интересов и требования Донбасса, включая особый статус региона и прав его жителей. Однако, все было отклонено.
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россия, украина, владимир путин
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин
13:17 14.06.2024 (обновлено: 13:53 14.06.2024)
 
"Надули и обманули". Путин рассказал о попытках решить конфликт на Украине

Путин: РФ, которая хотела урегулирования украинского кризиса, надули и обманули

© РИА Новости . Иван Секретарев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Пленарное заседание
ПМЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Иван Секретарев
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Россию обманули в отношении урегулирования украинского кризиса, заявил глава государства Владимир Путин в рамках встречи с руководством МИД России.
"Просто надули нас, в очередной раз, обманули. Вместо реального и мирного процесса, вместо политики реинтеграции и национального примирения, о которой любили разглагольствовать в Киеве, Донбасс в течение восьми лет обстреливали", — сказал президент.
Путин подчеркнул, что бывший канцлер Германии и бывший президент Франции, которые были фактически соавторами Минских соглашений, признали, что их реализация на самом деле не запланирована.
Украинское руководство в свою очередь использовало соглашения для выигрыша времени и создания вооруженных формирований на территории Украины.
Тем не менее, в самом начале спецоперации Москва пыталась донести до украинских властей, что Киев должен уважать выбор Донбасса и волю местных жителей, а также прекратить обстрелы мирных городов и поселков.
Россия надеялась на мирное урегулирование конфликта, но все предложения были отвергнуты. Путин подчеркнул, что Москва предлагала компромиссы и рассчитывала на учет законных интересов и требования Донбасса, включая особый статус региона и прав его жителей. Однако, все было отклонено.
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