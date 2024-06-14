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"Надули и обманули". Путин рассказал о попытках решить конфликт на Украине

"Надули и обманули". Путин рассказал о попытках решить конфликт на Украине - 14.06.2024, ПРАЙМ

"Надули и обманули". Путин рассказал о попытках решить конфликт на Украине

Россию обманули в отношении урегулирования украинского кризиса, заявил глава государства Владимир Путин в рамках встречи с руководством МИД России. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T13:17+0300

2024-06-14T13:17+0300

2024-06-14T13:53+0300

политика

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Россию обманули в отношении урегулирования украинского кризиса, заявил глава государства Владимир Путин в рамках встречи с руководством МИД России."Просто надули нас, в очередной раз, обманули. Вместо реального и мирного процесса, вместо политики реинтеграции и национального примирения, о которой любили разглагольствовать в Киеве, Донбасс в течение восьми лет обстреливали", — сказал президент.Путин подчеркнул, что бывший канцлер Германии и бывший президент Франции, которые были фактически соавторами Минских соглашений, признали, что их реализация на самом деле не запланирована.Украинское руководство в свою очередь использовало соглашения для выигрыша времени и создания вооруженных формирований на территории Украины. Тем не менее, в самом начале спецоперации Москва пыталась донести до украинских властей, что Киев должен уважать выбор Донбасса и волю местных жителей, а также прекратить обстрелы мирных городов и поселков.Россия надеялась на мирное урегулирование конфликта, но все предложения были отвергнуты. Путин подчеркнул, что Москва предлагала компромиссы и рассчитывала на учет законных интересов и требования Донбасса, включая особый статус региона и прав его жителей. Однако, все было отклонено.

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россия, украина, владимир путин