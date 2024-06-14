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Черный сценарий для Украины. Он начнет реализовываться зимой
Черный сценарий для Украины. Он начнет реализовываться зимой - 14.06.2024, ПРАЙМ
Черный сценарий для Украины. Он начнет реализовываться зимой
Дела с энергосбережением на Украине обстоят плохо, электричество летом подают с перерывами, но зимой все станет гораздо хуже. Об этом сообщает польское издание... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T15:16+0300
2024-06-14T15:16+0300
2024-06-14T15:16+0300
энергетика
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Дела с энергосбережением на Украине обстоят плохо, электричество летом подают с перерывами, но зимой все станет гораздо хуже. Об этом сообщает польское издание Interia.Ранее глава украинского Минэнерго Герман Галущенко в беседе с агентством Reuters признал, что страна потеряла половину вырабатывающих электроэнергию мощностей, энергии не хватит, чтобы пережить зиму.По данным издания, в Киеве для поддержания критической инфраструктуры вводится перерыв с трех часов дня до одиннадцати вечера, что создает неудобства для жителей. При этом, много проблем появляется, когда подача энергии возобновляется и люди включают большое количество электроприборов. Кроме того, отмечается в статье, Украине недостаточно энергии, которую она закупает у Евросоюза. "Если Россия продолжит наносить удары по электростанциям, наихудший сценарий выглядит так, что зимой украинцы могут проводить до 20 часов в день без электричества и отопления", - приводит Interia заявление крупнейшей украинской частной энергетической компании ДТЭК.По словам главы киевского Центра энергетических исследований Александра Харченко, украинцам просто придется привыкнуть к проблемам с электричеством.Полный текст читайте на ИноСМИ
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польша, украина, зима
Энергетика, ПОЛЬША, УКРАИНА, зима
Черный сценарий для Украины. Он начнет реализовываться зимой
Interia: половина электрогенерирующих мощностей Украины уничтожена
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ.
Дела с энергосбережением на Украине обстоят плохо, электричество летом подают с перерывами, но зимой все станет гораздо хуже. Об этом сообщает польское издание Interia
.
Ранее глава украинского Минэнерго Герман Галущенко в беседе с агентством Reuters признал, что страна потеряла половину вырабатывающих электроэнергию мощностей, энергии не хватит, чтобы пережить зиму.
По данным издания, в Киеве для поддержания критической инфраструктуры вводится перерыв с трех часов дня до одиннадцати вечера, что создает неудобства для жителей. При этом, много проблем появляется, когда подача энергии возобновляется и люди включают большое количество электроприборов.
Кроме того, отмечается в статье, Украине недостаточно энергии, которую она закупает у Евросоюза.
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"Если Россия продолжит наносить удары по электростанциям, наихудший сценарий выглядит так, что зимой украинцы могут проводить до 20 часов в день без электричества и отопления", - приводит Interia заявление крупнейшей украинской частной энергетической компании ДТЭК.
По словам главы киевского Центра энергетических исследований Александра Харченко, украинцам просто придется привыкнуть к проблемам с электричеством.