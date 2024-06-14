https://1prime.ru/20240614/ukraina-849189755.html

"Исчезнет через год". В США забили тревогу из-за плана России на Украине

"Исчезнет через год". В США забили тревогу из-за плана России на Украине - 14.06.2024, ПРАЙМ

"Исчезнет через год". В США забили тревогу из-за плана России на Украине

Украина в ее нынешнем виде может прекратить свое существование уже через год. Таким мнением поделился бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T16:37+0300

2024-06-14T16:37+0300

2024-06-14T16:41+0300

политика

россия

украина

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Украина в ее нынешнем виде может прекратить свое существование уже через год. Таким мнением поделился бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Deep Dive."Я гарантирую, что через 10 лет нынешней Украины уже не будет. Не исключено, что она исчезнет уже через год", — заметил Джонсон.Эксперт подчеркнул, что Россия успешно уничтожает технику НАТО, направляемую на Украину, и действует строго по своему плану.Ранее Владимир Зеленский и президент США Джо Байден заключили двустороннее соглашение о безопасности.Подписанное соглашение предусматривает обучение украинских военных, укрепление сотрудничества в производстве оружия и техники, а также расширение обмена разведданными.Тем не менее, этот документ имеет меньшую юридическую силу и может быть отменен следующим президентом, так как не требует одобрения Конгресса. Оно также не содержит обязательств со стороны США по использованию своих сил для защиты Украины и не предусматривает финансовых обязательств.

https://1prime.ru/20240614/otkaz-849189374.html

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