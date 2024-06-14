https://1prime.ru/20240614/usloviya-849180222.html
В Госдуме назвали условия Путина по Украине конкретным предложением
В Госдуме назвали условия Путина по Украине конкретным предложением - 14.06.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали условия Путина по Украине конкретным предложением
Выдвинутые президентом России Владимиром Путиным условия по Украине являются конкретным предложением, чтобы перед саммитом в Швейцарии мир понимал, чего... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T14:55+0300
2024-06-14T14:55+0300
2024-06-14T14:55+0300
политика
россия
владимир путин
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849149760_0:138:3351:2023_1920x0_80_0_0_5830edc56e134afa92bbf24e9e46ac61.jpg
МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. Выдвинутые президентом России Владимиром Путиным условия по Украине являются конкретным предложением, чтобы перед саммитом в Швейцарии мир понимал, чего добивается Москва, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Ранее Путин сказал, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. "Я не знаю, насколько это назвать последним шансом (для переговоров с Украиной перед швейцарской конференцией — ред.), это конкретное предложение, которое логически вытекает из всех действий России, начиная с 2014 года. После государственного переворота на Украине и после последовавших за этим событий", — сказал парламентарий. Чепа добавил, что Путин еще раз напомнил, как развивались события на Украине, как Москва была готова к шагам по мирному урегулированию, и как вел себя при этом Запад. "Учитывая проведение швейцарской конференции, мы подчеркнули еще раз нашу позицию, чтобы мир понимал и сравнивал то, чего мы добиваемся, и что будет предлагать так называемая "формула Зеленского", — добавил он.
https://1prime.ru/20240614/zona-849179676.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849149760_459:0:3190:2048_1920x0_80_0_0_0747dfd0c4d505dd63dfa64306aee79e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, переговоры
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, переговоры
В Госдуме назвали условия Путина по Украине конкретным предложением
В ГД назвали условия Путина конкретным предложением перед саммитом по Украине
МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. Выдвинутые президентом России Владимиром Путиным условия по Украине являются конкретным предложением, чтобы перед саммитом в Швейцарии мир понимал, чего добивается Москва, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее Путин сказал, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей.
"Я не знаю, насколько это назвать последним шансом (для переговоров с Украиной перед швейцарской конференцией — ред.), это конкретное предложение, которое логически вытекает из всех действий России, начиная с 2014 года. После государственного переворота на Украине и после последовавших за этим событий", — сказал парламентарий.
Чепа добавил, что Путин еще раз напомнил, как развивались события на Украине, как Москва была готова к шагам по мирному урегулированию, и как вел себя при этом Запад.
"Учитывая проведение швейцарской конференции, мы подчеркнули еще раз нашу позицию, чтобы мир понимал и сравнивал то, чего мы добиваемся, и что будет предлагать так называемая "формула Зеленского", — добавил он.
Медведев допустил вхождение Украины в состав России