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В Госдуме назвали условия Путина по Украине конкретным предложением

В Госдуме назвали условия Путина по Украине конкретным предложением - 14.06.2024, ПРАЙМ

В Госдуме назвали условия Путина по Украине конкретным предложением

Выдвинутые президентом России Владимиром Путиным условия по Украине являются конкретным предложением, чтобы перед саммитом в Швейцарии мир понимал, чего... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T14:55+0300

2024-06-14T14:55+0300

2024-06-14T14:55+0300

политика

россия

владимир путин

переговоры

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МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. Выдвинутые президентом России Владимиром Путиным условия по Украине являются конкретным предложением, чтобы перед саммитом в Швейцарии мир понимал, чего добивается Москва, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Ранее Путин сказал, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. "Я не знаю, насколько это назвать последним шансом (для переговоров с Украиной перед швейцарской конференцией — ред.), это конкретное предложение, которое логически вытекает из всех действий России, начиная с 2014 года. После государственного переворота на Украине и после последовавших за этим событий", — сказал парламентарий. Чепа добавил, что Путин еще раз напомнил, как развивались события на Украине, как Москва была готова к шагам по мирному урегулированию, и как вел себя при этом Запад. "Учитывая проведение швейцарской конференции, мы подчеркнули еще раз нашу позицию, чтобы мир понимал и сравнивал то, чего мы добиваемся, и что будет предлагать так называемая "формула Зеленского", — добавил он.

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россия, владимир путин, переговоры