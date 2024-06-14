https://1prime.ru/20240614/vino-849164800.html

РБК: россияне отметили День России безалкогольным вином

РБК: россияне отметили День России безалкогольным вином - 14.06.2024, ПРАЙМ

РБК: россияне отметили День России безалкогольным вином

Продажи безалкогольного вина увеличились на 62% в канун Дня России и на 76% в день праздника, пишет издание РБК со ссылкой на данные пресс-слежбы X5 Group. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T10:34+0300

2024-06-14T10:34+0300

2024-06-14T10:34+0300

россия

вино

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Продажи безалкогольного вина увеличились на 62% в канун Дня России и на 76% в день праздника, пишет издание РБК со ссылкой на данные пресс-слежбы X5 Group."Больше всего выросли за два дня продажи безалкогольного вина. Эта категория прибавила 62% накануне праздника и на 76% — в День России", — говорится в материале.Что касается алкогольного вина, его продажи в день праздника выросли на 22%. Тем не менее, лидером по популярности среди алкогольных напитков стал вермут, а продажи игристых вин оказались самыми низкими.Отмечается, что тихие вина составляют 59% структуры продаж винодельческой продукции в России, игристые - 23%, коньяк - 14%, а остальная доля (4%) отводится виноградосодержащим напиткам и ликерам.Рост потребления безалкогольных вин — глобальная тенденция рынка, однако их доля в структуре винных продаж в России составляет всего около 1%, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240613/vino-849114147.html

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россия, вино