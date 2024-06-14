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Эксперт привел доказательство падения роли США в мире

Эксперт привел доказательство падения роли США в мире - 14.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт привел доказательство падения роли США в мире

Истечение срока действия соглашения между Саудовской Аравией и США об использовании долларов для установки цен на нефть говорит о снижении роли Вашингтона в... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T22:17+0300

2024-06-14T22:17+0300

2024-06-14T22:18+0300

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ВАШИНГТОН, 14 июн — ПРАЙМ. Истечение срока действия соглашения между Саудовской Аравией и США об использовании долларов для установки цен на нефть говорит о снижении роли Вашингтона в мировой торговле, заявил РИА Новости бывший член Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари. "Это в большей степени говорит о том, что международная роль Америки в торговле начинает сокращаться", - сообщил он, комментируя истечение срока соглашения. Аскари добавил, что хотя процесс снижения роли США уже начался, в ближайшее время не стоит ожидать серьезных изменений. Также по оценке эксперта мировой нефтяной рынок не почувствует каких-либо шоков от завершения действия соглашения. "Я не вижу, чтобы Саудовская Аравия стремилась к деноминации в другой валюте по финансовым причинам… Если они изменят валюту номинала, это будет более политически мотивировано", - подчеркнул Аскари. Бывший член Исполнительного совета МВФ указал на то, что нефтяные цены стали бы более стабильными, если бы их рассчитывали на основе корзины из нескольких валют. Он также отметил снижение роли нефти в мире на фоне роста потребления СПГ, возобновляемой энергии и распространения электрического транспорта. Нефтедолларовое соглашение, официально оформленное после нефтяного кризиса 1973 года и прекратившее действовать 9 июня, предусматривало, что Саудовская Аравия будет устанавливать цены на экспортируемую нефть исключительно в долларах США и инвестировать избыточные доходы от нефти в американские казначейские облигации. В свою очередь, США, согласно этой договоренности, обеспечивают королевству военную поддержку и защиту. Требуя продавать нефть в долларах США, это соглашение повысило статус доллара как мировой резервной валюты, что оказало глубокое влияние на американскую экономику. Глобальный спрос на доллары для покупки нефти помог сохранить валюту США сильной, сделав импорт относительно дешевым для американских потребителей. Кроме того, приток иностранного капитала в казначейские облигации США помог поддерживать низкие процентные ставки и устойчивый рынок ценных бумаг.

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