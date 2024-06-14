https://1prime.ru/20240614/vooruzheniya-849175186.html

Путин раскрыл правду о европейском производстве оружия для Украины

Путин раскрыл правду о европейском производстве оружия для Украины - 14.06.2024, ПРАЙМ

Путин раскрыл правду о европейском производстве оружия для Украины

Оружие, которое американцы вынуждают производить европейцев для передачи Киеву, окажется бесполезным после завершения конфликта, выразил уверенность президент... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T13:03+0300

2024-06-14T13:03+0300

2024-06-14T13:03+0300

владимир путин

мид

киев

сво

сша

европа

поставки вооружения

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Оружие, которое американцы вынуждают производить европейцев для передачи Киеву, окажется бесполезным после завершения конфликта, выразил уверенность президент России Владимир Путин."Заставляют расширять свои мощности по производству артиллерийских снарядов. Послушайте, кому эти снаряды будут нужны, когда закончится конфликт? Как это может обеспечить военную безопасность Европы? Непонятно", - сказал Путин на встрече с руководством российского министерства иностранных дел.Президент подчеркнул, что сами США предпочитают вкладывать ресурсы в новые военные технологии - космос, современные беспилотные аппараты, в ударные системы на новых физических принципах. И таким образом Вашингтон намеренно снижает европейский потенциал. Ранее стало известно, что отправка оружия Киеву станет обязательной для стран – членов НАТО. По словам генсека альянса, не все страны блока отправляли необходимые партии. Если же сделать это обязанностью, то поставки будут масштабными и стабильными.

https://1prime.ru/20240614/domysly-849174993.html

киев

сша

европа

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владимир путин, мид, киев, сво, сша, европа, поставки вооружения