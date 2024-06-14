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Politico: Канада начинает готовиться к возможной гражданской войне в США - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Politico: Канада начинает готовиться к возможной гражданской войне в США
Politico: Канада начинает готовиться к возможной гражданской войне в США - 14.06.2024, ПРАЙМ
Politico: Канада начинает готовиться к возможной гражданской войне в США
"Идеологические разногласия, ослабление демократии и рост внутренних волнений" способны привести Соединенные Штаты к гражданской войне, утверждается в докладе... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T12:50+0300
2024-06-14T12:51+0300
политика
сша
гражданская война
экспертное мнение
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МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. "Идеологические разногласия, ослабление демократии и рост внутренних волнений" способны привести Соединенные Штаты к гражданской войне, утверждается в докладе "Проблемы на горизонте" аналитического центра при канадском правительстве Policy Horizons Canada. Об этом рассказывается в публикации издания Politico.В статье указывается, что, согласно оценкам правительственного аналитического центра Policy Horizons Canada, сегодня Соединенные Штаты могут стоять на пороге гражданской войны в связи с "идеологическими разногласиями, ослаблением демократии и ростом внутренних волнений".Аналитики, опросив сотни экспертов и чиновников, объединили статистику и аналитические выкладки в 37-страничный доклад "Проблемы на горизонте", где описывается ряд сценариев развития событий, к которым необходимо своевременно подготовиться правительству Канады. Для наглядности эксперты Policy Horizons Canada оценили прогнозируемые события по степени вероятности и времени их наступления, а также предполагаемым последствиям.Гражданская война в Соединенных Штатах значится как маловероятное событие, но чреватое существенными последствиями для Канады.В числе других вероятных сценариев, как сообщает Politico, в докладе указываются распространение самодельного биологического оружия, активное распространение патогенов, устойчивых к антибиотикам, и начало третьей мировой войны.
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сша, гражданская война, экспертное мнение
Политика, США, гражданская война, экспертное мнение
12:50 14.06.2024 (обновлено: 12:51 14.06.2024)
 
Politico: Канада начинает готовиться к возможной гражданской войне в США

Politico: США стоят на пороге гражданской войны из-за идеологических разногласий

© NASA . BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© NASA . Beboy
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МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. "Идеологические разногласия, ослабление демократии и рост внутренних волнений" способны привести Соединенные Штаты к гражданской войне, утверждается в докладе "Проблемы на горизонте" аналитического центра при канадском правительстве Policy Horizons Canada. Об этом рассказывается в публикации издания Politico.
В статье указывается, что, согласно оценкам правительственного аналитического центра Policy Horizons Canada, сегодня Соединенные Штаты могут стоять на пороге гражданской войны в связи с "идеологическими разногласиями, ослаблением демократии и ростом внутренних волнений".
Аналитики, опросив сотни экспертов и чиновников, объединили статистику и аналитические выкладки в 37-страничный доклад "Проблемы на горизонте", где описывается ряд сценариев развития событий, к которым необходимо своевременно подготовиться правительству Канады. Для наглядности эксперты Policy Horizons Canada оценили прогнозируемые события по степени вероятности и времени их наступления, а также предполагаемым последствиям.
Гражданская война в Соединенных Штатах значится как маловероятное событие, но чреватое существенными последствиями для Канады.
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В числе других вероятных сценариев, как сообщает Politico, в докладе указываются распространение самодельного биологического оружия, активное распространение патогенов, устойчивых к антибиотикам, и начало третьей мировой войны.
 
ПолитикаСШАгражданская войнаэкспертное мнение
 
 
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