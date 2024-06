https://1prime.ru/20240614/vzyskanie-849157913.html

Суд продолжит изучать жалобы о взыскании миллиардов с "крабового короля"

Суд продолжит изучать жалобы о взыскании миллиардов с "крабового короля" - 14.06.2024, ПРАЙМ

Суд продолжит изучать жалобы о взыскании миллиардов с "крабового короля"

Пятый арбитражный апелляционный суд объявил перерыв до 20 июня в рассмотрении 29 апелляционных жалоб на решение нижестоящей инстанции о взыскании по иску... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T07:49+0300

2024-06-14T07:49+0300

2024-06-14T07:50+0300

дфо

арбитражный суд

взыскание

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg

МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Пятый арбитражный апелляционный суд объявил перерыв до 20 июня в рассмотрении 29 апелляционных жалоб на решение нижестоящей инстанции о взыскании по иску Генеральной прокуратуры 358,7 миллиарда рублей с ряда рыбопромышленников Дальнего Востока, среди которых и "крабовый король" Олег Кан, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Арбитражный суд Приморского края в конце марта взыскал с Кана и других ответчиков 358,7 миллиарда рублей и обратил в доход государства имущество на 21 миллиард рублей. Представитель одного из ответчиков заявлял в суде, что Кан умер в Великобритании. Но представитель Генпрокуратуры назвал это инсценировкой, так как в российских органах ЗАГС информации о смерти Кана нет. В апреле активы семи дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли в собственность государства. Это "Севрыбфлот", "Аквамарин", "Прибой-Т", "Рентэлит", "Курильский универсальный комплекс", "Симост Восток" и Приморская рыболовная компания. В пятницу Пятый арбитражный апелляционный суд продолжил рассмотрение 29 апелляционных жалоб на решение нижестоящей инстанции о взыскании по иску Генеральной прокуратуры 358,7 миллиарда рублей с ряда рыбопромышленников Дальнего Востока, среди которых и "крабовый король" Олег Кан. Ряд ответчиков на стадии вопросов заявил ходатайство об отводе одноно из судей. Представитель ГП высказался против отвода судьи, позицию истца поддержал представитель ФАС. Суд ходатайство отклонил. Заседание продолжилось. Отвечая на вопросы ответчиков, представитель ФАС пояснил, что суд первой инстанции правомерно установил контроль группы лиц с участием иностранного инвестора. "ФАС России выдал заключение соответствующее, где указано, что Olves (фирме Olves Co., Ltd - ред.) действует в интересах иностранного инвестора", - пояснил он. Ряд ответчиков позже просил отложить заседание, мотивируя тем, что у большинства из них куплены билеты на самолет на пятницу. Представитель Генпрокуратуры выступил против. Позицию истца поддержали и представители ФАС, заявив, что они обменяли свои билеты на самолёт на другой день с учётом заседания суда в пятницу. "(Объявить) перерыв до 20 июня в 13 часов", - заявила судья. В конце января Генпрокуратура подала в суд два иска о взыскании с рыбопромышленников почти 400 миллиардов рублей за незаконный вылов биоресурсов на Дальнем Востоке. В общей сложности ответчиками значились 31 компания и 29 человек, в том числе Дмитрий Дремлюга и Олег Кан. В одном иске фигурировали Дмитрий и Алена Дремлюги, Юрий Далишнев, компании "Краб Марин", "Реал Девелопмент", "Мерлион" и другие. Второй касался, в частности, Виктории Ледуковой, Олега и Александра Канов, компаний "Монерон", "Аквамарин", "Приморская рыболовная компания" и других. Сообщалось, что эти компании были подконтрольны корейской фирме Olves Co., Ltd и имеющему вид на жительство в Южной Корее и скрывшемуся от суда Кану. Кан заочно проходит по двум уголовным делам. В апреле коллегия судей признала его виновным в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году и приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. По второму делу Кана обвиняют в создании преступного сообщества, контрабанде стратегически важных ресурсов, а также уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов.

https://1prime.ru/20240507/kan-847957924.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дфо, арбитражный суд, взыскание