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ФАС оштрафовала "Яндекс" за рекламу услуг по написанию дипломных работ - 14.06.2024, ПРАЙМ
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ФАС оштрафовала "Яндекс" за рекламу услуг по написанию дипломных работ
ФАС оштрафовала "Яндекс" за рекламу услуг по написанию дипломных работ - 14.06.2024, ПРАЙМ
ФАС оштрафовала "Яндекс" за рекламу услуг по написанию дипломных работ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала "Яндекс" за распространение ненадлежащей рекламы сервиса для написания курсовых и дипломных работ,... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T10:37+0300
2024-06-14T10:37+0300
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала "Яндекс" за распространение ненадлежащей рекламы сервиса для написания курсовых и дипломных работ, которая отображалась в поисковой системе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Соответствующее дело в отношении "Яндекса" за распространение рекламы услуг по написанию курсовых и дипломных работ ФАС РФ возбудила в феврале. "ФАС оштрафовала "Яндекс" за распространение ненадлежащей рекламы. Компания нарушила запрет на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ. Ранее в службу поступило заявление гражданина с жалобой на рекламу организации "Work 5", которая предоставляла услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ. Реклама распространялась в поисковой системе "Яндекс", - говорится в сообщении. Как уточнили в антимонопольной службе, закон "О рекламе" запрещает размещать рекламу услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях. Регулятор признал рекламу ненадлежащей и оштрафовал ООО "Яндекс" в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (КоАП РФ). В статье 14.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства о рекламе" указано, что нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
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россия, фас рф, яндекс
РОССИЯ, ФАС РФ, Яндекс
10:37 14.06.2024
 
ФАС оштрафовала "Яндекс" за рекламу услуг по написанию дипломных работ

ФАС оштрафовала "Яндекс" за рекламу сервиса для написания дипломных работ

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала "Яндекс" за распространение ненадлежащей рекламы сервиса для написания курсовых и дипломных работ, которая отображалась в поисковой системе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Соответствующее дело в отношении "Яндекса" за распространение рекламы услуг по написанию курсовых и дипломных работ ФАС РФ возбудила в феврале.
"ФАС оштрафовала "Яндекс" за распространение ненадлежащей рекламы. Компания нарушила запрет на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ. Ранее в службу поступило заявление гражданина с жалобой на рекламу организации "Work 5", которая предоставляла услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ. Реклама распространялась в поисковой системе "Яндекс", - говорится в сообщении.
Как уточнили в антимонопольной службе, закон "О рекламе" запрещает размещать рекламу услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях. Регулятор признал рекламу ненадлежащей и оштрафовал ООО "Яндекс" в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (КоАП РФ).
В статье 14.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства о рекламе" указано, что нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
 
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