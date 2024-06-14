https://1prime.ru/20240614/yuan-849163374.html

Курс юаня снижается в начале торгов на Мосбирже

Курс юаня снижается в начале торгов на Мосбирже - 14.06.2024, ПРАЙМ

Курс юаня снижается в начале торгов на Мосбирже

Курс рубля прибавляет к юаню: курс китайской валюты снижается до 12,19 рубля, следует из данных Московской биржи. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T10:04+0300

2024-06-14T10:04+0300

2024-06-14T10:14+0300

экономика

курсы валют

юань

https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_0:177:3073:1905_1920x0_80_0_0_7e7a30cbdd1d687ba41fb32b889f9520.jpg

МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Курс рубля прибавляет к юаню: курс китайской валюты снижается до 12,19 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск опускается на 3 копейки, до 12,19 рубля.Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в "чёрном списке", в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). С 13 июня биржа не проводит торги долларом США, евро и гонконгским долларом.

https://1prime.ru/20240614/svop-849159289.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курсы валют, юань