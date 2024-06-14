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Курс юаня снижается в начале торгов на Мосбирже
Курс юаня снижается в начале торгов на Мосбирже - 14.06.2024, ПРАЙМ
Курс юаня снижается в начале торгов на Мосбирже
Курс рубля прибавляет к юаню: курс китайской валюты снижается до 12,19 рубля, следует из данных Московской биржи. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T10:04+0300
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Курс рубля прибавляет к юаню: курс китайской валюты снижается до 12,19 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск опускается на 3 копейки, до 12,19 рубля.Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в "чёрном списке", в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). С 13 июня биржа не проводит торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
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курсы валют, юань
Экономика, Курсы валют, юань
Курс юаня снижается в начале торгов на Мосбирже
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже снижается до 12,19 рубля
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Курс рубля прибавляет к юаню: курс китайской валюты снижается до 12,19 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск опускается на 3 копейки, до 12,19 рубля.
Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в "чёрном списке", в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). С 13 июня биржа не проводит торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
Банк России продал рекордный объем юаней по валютному свопу