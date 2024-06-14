https://1prime.ru/20240614/zelenskiy-849162311.html

"Был очень недоволен". Бойкот пламенной речи Зеленского разозлил Шольца

"Был очень недоволен". Бойкот пламенной речи Зеленского разозлил Шольца - 14.06.2024, ПРАЙМ

"Был очень недоволен". Бойкот пламенной речи Зеленского разозлил Шольца

Две немецкие партии, "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт", бойкотировали пламенную речь Владимира Зеленского в бундестаге, передает турецкое... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T09:39+0300

2024-06-14T09:39+0300

2024-06-14T09:43+0300

политика

германия

владимир зеленский

олаф шольц

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Две немецкие партии, "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт", бойкотировали пламенную речь Владимира Зеленского в бундестаге, передает турецкое издание Hürriyet.Отмечается, что в рамках своего выступления в немецком парламенте украинский лидер заявил о необходимости компенсации Москвой всего нанесенного ущерба Украине. Он также обратился к своим союзникам за поддержкой и призвал защитить его страну от новых военных угроз, попросив поставить Украине семь систем Patriot.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТем не менее, "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт" проигнорировали выступление Зеленского.Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал эти партии за свои действия, назвав их неуважительными."Он был очень недоволен, но не удивлен", — описал реакцию немецкого лидера его представитель.Отмечается, что в парламенте присутствовало всего лишь четыре из 77 депутатов "Альтернативы для Германии" и ни одного из десяти депутатов "Союза Сары Вагенкнехт". Руководство обеих партий раскритиковало выступление Зеленского, ссылаясь на то, что Украина должна искать мирные пути решения проблемы, а не выпрашивать деньги на восстановление.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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германия, владимир зеленский, олаф шольц