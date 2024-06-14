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"Был очень недоволен". Бойкот пламенной речи Зеленского разозлил Шольца
"Был очень недоволен". Бойкот пламенной речи Зеленского разозлил Шольца - 14.06.2024, ПРАЙМ
"Был очень недоволен". Бойкот пламенной речи Зеленского разозлил Шольца
Две немецкие партии, "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт", бойкотировали пламенную речь Владимира Зеленского в бундестаге, передает турецкое... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T09:39+0300
2024-06-14T09:39+0300
2024-06-14T09:43+0300
политика
германия
владимир зеленский
олаф шольц
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Две немецкие партии, "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт", бойкотировали пламенную речь Владимира Зеленского в бундестаге, передает турецкое издание Hürriyet.Отмечается, что в рамках своего выступления в немецком парламенте украинский лидер заявил о необходимости компенсации Москвой всего нанесенного ущерба Украине. Он также обратился к своим союзникам за поддержкой и призвал защитить его страну от новых военных угроз, попросив поставить Украине семь систем Patriot.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТем не менее, "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт" проигнорировали выступление Зеленского.Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал эти партии за свои действия, назвав их неуважительными."Он был очень недоволен, но не удивлен", — описал реакцию немецкого лидера его представитель.Отмечается, что в парламенте присутствовало всего лишь четыре из 77 депутатов "Альтернативы для Германии" и ни одного из десяти депутатов "Союза Сары Вагенкнехт". Руководство обеих партий раскритиковало выступление Зеленского, ссылаясь на то, что Украина должна искать мирные пути решения проблемы, а не выпрашивать деньги на восстановление.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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германия, владимир зеленский, олаф шольц
Политика, ГЕРМАНИЯ, Владимир Зеленский, Олаф Шольц
"Был очень недоволен". Бойкот пламенной речи Зеленского разозлил Шольца
Hürriyet: немецкие партии не стали слушать речь Зеленского и разозлили Шольца
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ.
Две немецкие партии, "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт", бойкотировали пламенную речь Владимира Зеленского в бундестаге, передает
турецкое издание Hürriyet.
Отмечается, что в рамках своего выступления в немецком парламенте украинский лидер заявил о необходимости компенсации Москвой всего нанесенного ущерба Украине. Он также обратился к своим союзникам за поддержкой и призвал защитить его страну от новых военных угроз, попросив поставить Украине семь систем Patriot.
Тем не менее, "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт" проигнорировали выступление Зеленского.
Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал эти партии за свои действия, назвав их неуважительными.
"Он был очень недоволен, но не удивлен", — описал реакцию немецкого лидера его представитель.
Отмечается, что в парламенте присутствовало всего лишь четыре из 77 депутатов "Альтернативы для Германии" и ни одного из десяти депутатов "Союза Сары Вагенкнехт". Руководство обеих партий раскритиковало выступление Зеленского, ссылаясь на то, что Украина должна искать мирные пути решения проблемы, а не выпрашивать деньги на восстановление.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
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