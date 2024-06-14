https://1prime.ru/20240614/zelenskiy-849178416.html

В ЕС пожаловались на "чрезмерные требования" Зеленского о военной помощи

В ЕС пожаловались на "чрезмерные требования" Зеленского о военной помощи - 14.06.2024, ПРАЙМ

В ЕС пожаловались на "чрезмерные требования" Зеленского о военной помощи

Требования Владимира Зеленского о предоставлении военной помощи Украине вызывают раздражение в ЕС. Об этом изданию Point сообщил анонимный европейский дипломат. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T14:19+0300

2024-06-14T14:19+0300

2024-06-14T14:54+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Требования Владимира Зеленского о предоставлении военной помощи Украине вызывают раздражение в ЕС. Об этом изданию Point сообщил анонимный европейский дипломат."Владимир Зеленский раздражает нас своими чрезмерными требованиями, но я его понимаю, он хочет и однозначно должен убеждать нас (в необходимости военной помощи - ред.), иначе Украину ждет коллапс", — сказал собеседник издания.По словам источника, ни ЕС, ни США не смогли сдержать условия помощи Киеву.Россия считает, что поставки оружия на Украину мешают урегулированию конфликта и приводят к прямому вовлечению страны НАТО в боевые действия.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые поставки оружия для Украины являются законной целью для России, и обвинил США и НАТО в прямом вовлечении в конфликт.

https://1prime.ru/20240614/zelenskiy-849162311.html

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украина, владимир зеленский