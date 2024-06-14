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В ЕС пожаловались на "чрезмерные требования" Зеленского о военной помощи - 14.06.2024, ПРАЙМ
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В ЕС пожаловались на "чрезмерные требования" Зеленского о военной помощи
В ЕС пожаловались на "чрезмерные требования" Зеленского о военной помощи - 14.06.2024, ПРАЙМ
В ЕС пожаловались на "чрезмерные требования" Зеленского о военной помощи
Требования Владимира Зеленского о предоставлении военной помощи Украине вызывают раздражение в ЕС. Об этом изданию Point сообщил анонимный европейский дипломат. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T14:19+0300
2024-06-14T14:54+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Требования Владимира Зеленского о предоставлении военной помощи Украине вызывают раздражение в ЕС. Об этом изданию Point сообщил анонимный европейский дипломат."Владимир Зеленский раздражает нас своими чрезмерными требованиями, но я его понимаю, он хочет и однозначно должен убеждать нас (в необходимости военной помощи - ред.), иначе Украину ждет коллапс", — сказал собеседник издания.По словам источника, ни ЕС, ни США не смогли сдержать условия помощи Киеву.Россия считает, что поставки оружия на Украину мешают урегулированию конфликта и приводят к прямому вовлечению страны НАТО в боевые действия.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые поставки оружия для Украины являются законной целью для России, и обвинил США и НАТО в прямом вовлечении в конфликт.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
14:19 14.06.2024 (обновлено: 14:54 14.06.2024)
 
В ЕС пожаловались на "чрезмерные требования" Зеленского о военной помощи

Point: Зеленский раздражает ЕС "чрезмерными требованиями" о военной помощи

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Требования Владимира Зеленского о предоставлении военной помощи Украине вызывают раздражение в ЕС. Об этом изданию Point сообщил анонимный европейский дипломат.
"Владимир Зеленский раздражает нас своими чрезмерными требованиями, но я его понимаю, он хочет и однозначно должен убеждать нас (в необходимости военной помощи - ред.), иначе Украину ждет коллапс", — сказал собеседник издания.
По словам источника, ни ЕС, ни США не смогли сдержать условия помощи Киеву.
Россия считает, что поставки оружия на Украину мешают урегулированию конфликта и приводят к прямому вовлечению страны НАТО в боевые действия.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые поставки оружия для Украины являются законной целью для России, и обвинил США и НАТО в прямом вовлечении в конфликт.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
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