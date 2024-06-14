https://1prime.ru/20240614/zelenskiy-849178416.html
В ЕС пожаловались на "чрезмерные требования" Зеленского о военной помощи
В ЕС пожаловались на "чрезмерные требования" Зеленского о военной помощи - 14.06.2024, ПРАЙМ
В ЕС пожаловались на "чрезмерные требования" Зеленского о военной помощи
Требования Владимира Зеленского о предоставлении военной помощи Украине вызывают раздражение в ЕС. Об этом изданию Point сообщил анонимный европейский дипломат. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T14:19+0300
2024-06-14T14:19+0300
2024-06-14T14:54+0300
политика
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f2b4082cae32cb009d0c1252dbcd9508.jpg
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Требования Владимира Зеленского о предоставлении военной помощи Украине вызывают раздражение в ЕС. Об этом изданию Point сообщил анонимный европейский дипломат."Владимир Зеленский раздражает нас своими чрезмерными требованиями, но я его понимаю, он хочет и однозначно должен убеждать нас (в необходимости военной помощи - ред.), иначе Украину ждет коллапс", — сказал собеседник издания.По словам источника, ни ЕС, ни США не смогли сдержать условия помощи Киеву.Россия считает, что поставки оружия на Украину мешают урегулированию конфликта и приводят к прямому вовлечению страны НАТО в боевые действия.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые поставки оружия для Украины являются законной целью для России, и обвинил США и НАТО в прямом вовлечении в конфликт.
https://1prime.ru/20240614/zelenskiy-849162311.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_e4c7b348f6d7df1778abd92d7829ed79.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
В ЕС пожаловались на "чрезмерные требования" Зеленского о военной помощи
Point: Зеленский раздражает ЕС "чрезмерными требованиями" о военной помощи
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ.
Требования Владимира Зеленского о предоставлении военной помощи Украине вызывают раздражение в ЕС. Об этом изданию Point сообщил
анонимный европейский дипломат.
"Владимир Зеленский раздражает нас своими чрезмерными требованиями, но я его понимаю, он хочет и однозначно должен убеждать нас (в необходимости военной помощи - ред.), иначе Украину ждет коллапс", — сказал собеседник издания.
По словам источника, ни ЕС, ни США не смогли сдержать условия помощи Киеву.
Россия считает, что поставки оружия на Украину мешают урегулированию конфликта и приводят к прямому вовлечению страны НАТО в боевые действия.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые поставки оружия для Украины являются законной целью для России, и обвинил США и НАТО в прямом вовлечении в конфликт.
"Был очень недоволен". Бойкот пламенной речи Зеленского разозлил Шольца