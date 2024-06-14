https://1prime.ru/20240614/zelenskiy-849190741.html

"Что он там делает?" Во Франции резко высказались о Зеленском на саммите G7

"Что он там делает?" Во Франции резко высказались о Зеленском на саммите G7 - 14.06.2024, ПРАЙМ

"Что он там делает?" Во Франции резко высказались о Зеленском на саммите G7

Владимир Зеленский не имеет права находиться на встрече "Большой семерки" ввиду своей нелегитимности, заявил в социальной сети Х Лидер партии "Патриоты" Флориан | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T17:05+0300

2024-06-14T17:05+0300

2024-06-14T17:16+0300

политика

украина

владимир зеленский

флориан филиппо

конференция по украине

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не имеет права находиться на встрече "Большой семерки" ввиду своей нелегитимности, заявил в социальной сети Х Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо."На саммите G7 должны собираться семь лидеров мировых держав, но на переднем плане этого адского фото мы видим двух неизбранных технократов-европейцев, Урсулу фон дер Ляйен и Шарля Мишеля, и Зеленского, который с марта больше нелегитимный президент своей страны! Что эти люди там делают?", — отметил политик.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВстреча G7 началась 13 июня и продлится до 15 июня в Италии. Приоритетной темой заседания стал кризис на Украине. Зеленский посетил встречу, чтобы обсудить выделение кредита в 50 миллиардов долларов Украине, погашение которого произойдет за счет прибыли от замороженных российских активов.Срок президентстких полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы главы государства, которые должны были состояться 31 марта, так и не были проведены.

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украина, владимир зеленский, флориан филиппо, конференция по украине