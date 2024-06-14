https://1prime.ru/20240614/zerno-849178059.html
Экспорт зерна из России с начала года вырос на 16 процентов
Экспорт зерна из России с начала года вырос на 16 процентов - 14.06.2024, ПРАЙМ
Экспорт зерна из России с начала года вырос на 16 процентов
Экспорт зерновой продукции из России с начала текущего года вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 40,2 миллиона тонн,... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T13:57+0300
2024-06-14T13:57+0300
2024-06-14T13:57+0300
зерно
экспорт
россия
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Экспорт зерновой продукции из России с начала текущего года вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 40,2 миллиона тонн, сообщил Россельхознадзор. "По данным ФГИС "Аргус-Фито", с начала 2024 года территориальными управлениями Россельхознадзора оформлены фитосанитарные сертификаты для экспорта с территории России 40,2 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки, что на 5,6 миллиона тонн, или 16%, превышает показатель аналогичного периода 2023 года", - говорится в сообщении. Отгружали в основном пшеницу, 24,9 миллиона тонн, кукурузу, 4,2 миллиона, и ячмень - 3,9 миллиона тонн. Заметный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года демонстрируют поставки ржи (увеличение в восемь раз), ячменя (вдвое), овса (вдвое), пшеничной муки (+70%), крупы (+60%) и зернобобовых культур (+60%). Значительно увеличили объем закупок российского зерна Вьетнам - в 26 раз, Индонезия - в девять раз, Иордания - в шесть раз, Афганистан - в пять раз, Ирак, Бангладеш, Узбекистан и Монголия - в три раза, заключили в ведомстве.
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зерно, экспорт, россия
Экспорт зерна из России с начала года вырос на 16 процентов
Россельхознадзор: экспорт зерна из России с начала года вырос до 40,2 миллиона тонн
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Экспорт зерновой продукции из России с начала текущего года вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 40,2 миллиона тонн, сообщил Россельхознадзор.
"По данным ФГИС "Аргус-Фито", с начала 2024 года территориальными управлениями Россельхознадзора оформлены фитосанитарные сертификаты для экспорта с территории России 40,2 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки, что на 5,6 миллиона тонн, или 16%, превышает показатель аналогичного периода 2023 года", - говорится в сообщении.
Отгружали в основном пшеницу, 24,9 миллиона тонн, кукурузу, 4,2 миллиона, и ячмень - 3,9 миллиона тонн.
Заметный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года демонстрируют поставки ржи (увеличение в восемь раз), ячменя (вдвое), овса (вдвое), пшеничной муки (+70%), крупы (+60%) и зернобобовых культур (+60%).
Значительно увеличили объем закупок российского зерна Вьетнам - в 26 раз, Индонезия - в девять раз, Иордания - в шесть раз, Афганистан - в пять раз, Ирак, Бангладеш, Узбекистан и Монголия - в три раза, заключили в ведомстве.
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